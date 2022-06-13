Gazeteciler Birliği, hükümetin uzlaşı niyeti beyanının ardından, iyi niyet göstergesi olarak eylemlerini noktaladıklarını duyurdu

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), üç gün önce “Özgürlük Senden Büyük #Dokunma” sloganı ile başlattıklarını eylemini hükümetin uzlaşı niyetini beyanıyla, 21.00'dan önce noktalama kararı aldıklarını duyurdu.

Birlik’ten yapılan açıklamada, Başbakan Ünal Üstel’in KTGB ile yaptığı görüşmede, ilerleyen süreçte oluşturulacak ortak çalışma grubunun, birliğin hassasiyetlerini dikkate alarak, yeni bir yasal düzenleme yaparak komitenin gündemine getirilmesi konusunda söz verdiği kaydedilerek, “Bu aşamada bugün saat 21.00’e kadar devam edecek yayınlarımızı iyi niyetimizin göstergesi olarak şu andan itibaren noktalıyoruz” denildi.

Açıklamada, aksi bir gelişme halinde yeniden eylemlilik sürecine girmeye hazır oldukları belirtildi.

Bu mücadele başlatılmamış olsaydı, bugün Ceza, Müsfidane Yayınlar ve Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması yasalarının komitede görüşülüyor olacağına dikkat çekilen açıklamada, Birliğin, bu eylemle, özgürlüğünü sınırlayıcı ve cezalandırıcı hiçbir düzenlemeye izin vermeyeceğini ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, eylemlilik sürecine toplumun farklı kesimlerden destek geldiğinin de altı çizilerek, katkı koyanlara teşekkür edildi.