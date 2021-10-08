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Gazeteciler Birliği, Barolar Birliği’ni ziyaret etti

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Başkanı Emin Akkor ve Yönetim Kurulu üyeleri dün Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve yöneticileri ile bir araya geldi.

08 Ekim 2021 Cuma 14:15
Gazeteciler Birliği, Barolar Birliği’ni ziyaret etti

KTGB’nden verilen bilgiye göre, Barolar Birliği’nde yer alan görüşmede, ifade ve basın özgürlüğünün korunup geliştirilmesi görüşüldü, hukuki konulardaki haberlerde ve mahkeme haberlerinde dikkat edilmesi gereken unsurlar konusunda bir çalıştay düzenlenmesi kararı alındı.

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Görüşmede, gazetecilere ve medya kuruluşlarına yönelik hukuk davaları konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamaya göre, Barolar Birliği yetkilileri, cezai soruşturmaya maruz kalan gazetecilere her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirtirken, dijital yayıncılık gibi medya alanındaki yasal düzenlemeler için de teknik destek verebileceklerini kaydetti.


 

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Son Güncelleme: 08.10.2021 16:13
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