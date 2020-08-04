Gazeteci Yazar Kaba, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Kitabını Takdim Etti

: Gazeteci-yazar Hüseyin Kaba, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret ederek 2016-2018 yılları arasında Afrika Gazetesi’nde yayınladığı tefrika yazılarından derlediği “Çığlık Çığlığa Lefkoşa – 4 Afrika Yazıları 1” isimli kitabını verdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre saat 10.30’da Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen kabulde, Akıncı, Kaba’yı tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.



Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Sosyal İşler Koordinatörü Evrim Hınçal da hazır bulundu.