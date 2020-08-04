Gazeteci Yazar Kaba, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Kitabını Takdim Etti

: Gazeteci-yazar Hüseyin Kaba, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret ederek 2016-2018 yılları arasında Afrika Gazetesi’nde yayınladığı tefrika yazılarından derlediği “Çığlık Çığlığa Lefkoşa – 4 Afrika Yazıları 1” isimli kitabını verdi.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre saat 10.30’da Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen kabulde, Akıncı, Kaba’yı tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
: Gazeteci-yazar Hüseyin Kaba, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret ederek 2016-2018 yılları arasında Afrika Gazetesi’nde yayınladığı tefrika yazılarından derlediği “Çığlık Çığlığa Lefkoşa – 4 Afrika Yazıları 1” isimli kitabını verdi.