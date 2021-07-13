Gazeteci Serhat İncirli’nin programı yayından kaldırıldı

Kanal T Direktörü Sibel Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Kanal T’de sabah programı yapan Serhat İncirli’nin programının yayından kaldırıldığını duyurdu.

“TARAFSIZLIK İLKESİNİ İHLAL ETTİ”

Serhat İncirli’nin Kanal T’nin temel ilkesi olan “tarafsızlık ilkesini” ihlal ettiği gerekçesi ile programının yayından kaldırıldığını aktaran Sibel Tatar, İncirli’nin 8 Temmuz 2021 tarihinde yaptığı yayın içeriği ile ilgili avukatlarının gerekli çalışmayı başlattığını belirtti.

13 Temmuz (bugün) itibariyle programın yayından kaldırılıyor olması nedeniyle bugün gerçekleştirilmesi planlanan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı