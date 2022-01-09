Gazeteci Mete Çubukçu DAÜ’de seminer verdi

Gazeteci Mete Çubukçu, DAÜ İletişim Fakültesi öğrenci ve öğretim üyelerinin katılımıyla gerçekleşen seminerde savaş muhabirliği tecrübelerini aktardı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, çatışma bölgelerinde karşılaştığı olayları öğrencilere aktaran Çubukçu; çatışma bölgelerine gitmeden önce o bölgeyle ilgili bilgi sahibi olmak ve gidilen bölgede konunun hassasiyetine göre dikkatli olmak gerektiğini belirtti.

Körfez savaşıyla ilgili anılarını aktaran Çubukçu, ülkesi bir savaşın içinde olan gazeteciyle ülkesi o savaşın içerisinde olmayan gazeteci arasında söylemsel farklılıklar olduğunu ve böyle durumlarda gazetecinin haber yaparken kimliklerden sıyrılarak tamamen gazeteci kimliğine bürünmesi gerektiğini ifade etti.

2009 yılında İran’da gerçekleşen olaylarla Körfez Savaşı’nı da yeni medya açısından karşılaştıran Çubukçu, yeni medyadan önce bir haberi servis etmenin çok zahmetli olduğunu, ancak şimdi olay anında haber yapıp onu servis etmenin çok hızlı olduğunu, bunun da gazeteciler için bir kolaylık olduğunu dile getirdi.

ERSOY

DAÜ İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Metin Ersoy ise, seminer öncesi yaptığı konuşmada, bölüm öğrencilerini alanında uzman, sektör deneyimi yüksek, başarılı gazetecilerle buluşturmaktan mutlu olduklarını dile getirerek, Mete Çubukçu’nun duayen bir gazeteci olarak DAÜ İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü’nde ders vermesinin kendileri ve öğrencileri için büyük gurur olduğunu belirtti.

Savaş ve çatışmaların yaşandığı dünyada bu olayları haberleştiren gazetecilerin daha fazla sorumluluk alarak, barış dilinin inşası için çaba sarf etmeleri gerektiğini söyleyen Ersoy, müfredatlarına bu tür dersleri yerleştirerek öğrencilerinin eğitimine destek olduklarını ifade etti.