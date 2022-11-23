Gazeteci Kazım Denizci mahkemeye çıkarıldı!

Yapmış olduğu haber paylaşımları ile ilgili olarak yapılan şikâyet üzerine tutuklanan Gazeteci Kazım Denizci mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aykut Özkan, olguları aktardı. Polis, Kazım Denizci’nin Yasadışı Cemiyeti Savunma ve Teşvik suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının, 21 Ağustos ve 22 Ağustos 2022 tarihleri arasında Kazım Denizci’nin ve Kıbrıs Radikal isimli sitesi ile Facebook sayfasında PKK isimli terör örgütünün ANF Fırat isimli haber ajansının yayınladığı haberleri paylaştığını belirtti. Polis, söz konusu yayınlarla ilgili üniversitelerdeki akademisyenlerin bu yayınların terör örgütünün propagandasını yaptığına dair görüş belirttiğini söyledi. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, ayda 1 gün ispat-ı vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 200 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.(Kamalı Haber)