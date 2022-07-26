banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İnşaattan hırsızlık: Suçüstü yakalandı
İnşaattan hırsızlık: Suçüstü yakalandı
Polis, dolandırıcılar konusunda vatandaşı uyardı
Polis, dolandırıcılar konusunda vatandaşı uyardı
Yeni biletler piyasaya çıktı!
Yeni biletler piyasaya çıktı!
Çoğu Rumca konuştuğumuzu sanıyor!
Çoğu Rumca konuştuğumuzu sanıyor!
Yeni Maliye Bakanı Alişan Şan oldu
Yeni Maliye Bakanı Alişan Şan...
banner404
Flaş Haber
19 gün direnebildi
Kapat

Gazeteci Aysu Basri Akter de Türkiye'ye alınmadı

Gazeteci, eski Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT) müdürlerinden Aysu Basri Akter’in Türkiye’ye girişine izin verilmedi.

26 Temmuz 2022 Salı 15:41
Gazeteci Aysu Basri Akter de Türkiye'ye alınmadı

Gazeteci, eski Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT) müdürlerinden Aysu Basri Akter’in Türkiye’ye girişine izin verilmedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Akter, iki çocuğu ve eşiyle birlikte tatil amacıyla gittiği Antalya’da dün saat 11.00’den itibaren nezarete alındığını, polis gözetimde geceyi geçirdiğini, bu sabah 06.00’da adaya geri gönderildiğini söyledi.

“N82” kodu ile girişine izin verilmeyen Aysu Basri Akter’e “vize zorunluluğu” ile Türkiye’ye gidebileceği söylenirken, TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin ise böyle bir vize verilmediği yönünde bilgi aktardığı belirtildi.

Aysu Basri Akter son olarak YENİDÜZEN’de “Demokrasi, İrade, Müdahale” başlıklı özel bir dosya hazırlamış, Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik müdahaleleri ele almıştı.

Daha önce de eski Cumhurbaşkanlığı Basın Koordinatörü Ali Bizden, Araştırmacı Ahmet Cavit An, eski parlamenter Okan Dağlı, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir ve Sol Parti Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan’ın Türkiye’ye girişine izin verilmemişti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı olarak atanan Tahsin Ertuğruloğlu, bu yöndeki kararların Türkiye’ye ait olduğunu söylemişti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBP'de yeni genel sekreter yardımcıları belli oldu
UBP'de yeni genel sekreter yardımcıları belli oldu
Aysu Basri Akter açıklama yaptı...
Aysu Basri Akter açıklama yaptı...
Apartman kavgasında bıçaklar çekildi
Apartman kavgasında bıçaklar çekildi
Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın toplanacak
Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın toplanacak
Polis, dolandırıcılar konusunda vatandaşı uyardı
Polis, dolandırıcılar konusunda vatandaşı uyardı
Yeni biletler piyasaya çıktı!
Yeni biletler piyasaya çıktı!
Meryem Özkurt yarın tahliye olacak
Meryem Özkurt yarın tahliye olacak
Çoğu Rumca konuştuğumuzu sanıyor!
Çoğu Rumca konuştuğumuzu sanıyor!
Yeni Maliye Bakanı Alişan Şan oldu
Yeni Maliye Bakanı Alişan Şan oldu
Sunat Atun istifa etti
Sunat Atun istifa etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim