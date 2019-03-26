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GAÜ’ye Lübnan’da büyük ilgi

GAÜ’ye Lübnan’da büyük ilgi

26 Mart 2019 Salı 14:08
GAÜ’ye Lübnan’da büyük ilgi

GAÜ’ye Lübnan’da büyük ilgi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), sürdürmüş olduğu uluslararası atılımlar dahilinde, Lüblan’da gerçekleştiridiği tanıtım çalışmalarına ve resmi temeslar ile devam ediyor.

Amerikan Koleji Öğrenci İşleri Koordinatörü ve GAÜ Uluslararası Tanıtım Uzmanı Celal Sakka, Lübnan’da gerçekleştirdiği tanıtım çalışmlarının yanında, üst düzey yetkililer ile birer bir temas ve görüşme gerçekleştirdi.

Sakka açıklamasında, fuarlarda ve ziyaretlerde GAÜ’ye ilginin büyük olduğunu belirterek, velilerin özellikle çocukları için yurtdışında kaliteli ve deneyimli eğitime önem verdiklerini söyledi.

Sakka, görüşmeler ile ilgili yaptığı açıklamasında, ilk olarak, Türkiye Lübnan Büyükelçisi Hakan Çakıl ile göştüğünü ve görüşmesinin olumlu geçtiğini belirtti. Çakıl görüşmede; “Türkiye ve Kuzey Kıbrıs üniversitelerine bu kadar güzel ve yoğun ilgiye tanık olmamız mükemmel, elçilik olarak her zaman üniversitlerimizi her yönleriyle destekliceğiz” dedi.

Türk-Lübnan Cemiyeti Kurucusu Zaher Sultan ile görüşen Sakka, Zaher’in; “GAÜ ile birlikte Kıbrıs üniversiteleri tanıtımları ve çalışmalarını Lübnan’da 10 yıl öncesinde başlatmıştık. GAÜ’ye her zaman müteşekkiriz” dediğini belirtti.

Trablus ve Kuzey Lübnan Ticaret ve Tarım Odası Başkanı Toufic Dabboussi ile biraraya gelen Sakka, Dabboussi’nin yorumumun ise; “Kuzey Kıbrıs üniversitelerine ilginin çok artığını gözlemledik. Önümüzdeki yıllarda farklı projeler üzerinde çalışabiliriz ve desteklerimizi daha fazla güçlendireceğiz” şeklinde olduğunu söyledi.

Yunus Emre Enstitüsü Direktörü İbrahim Furkan Özdemir ise; ”Kıbrıs üniversitelerine ilgi çok yoğun. İlerki süreçlerde Kıbrıslı Türk üniversitelerin tanıtılması için her zaman destek olacağız”

Son olarak Trablus Belediye Başkanı Ahmed Kamareddin ile bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Sakka, Kamareddin’in, KKTC üniversitelerine olan ilgi ile ilgili gözlemlerini ilettiğini, gelecek yıllarda da ortaya koyulacak etkinliklerde desteklerini memnuniyetle sürdüreceklerini söylediğini iletti.

ini belirtti.

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