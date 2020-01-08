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GAÜ’ye büyük onur, büyük altın madalya

GAÜ’ye büyük onur, büyük altın madalya

08 Ocak 2020 Çarşamba 15:56
GAÜ’ye büyük onur, büyük altın madalya

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ulvi Keser, T.C Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, PTT Genel Müdürlüğü ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu işbirliğinde Ankara’da Posta Müzesi’nde açılan “Ankara 2019 Filateli Sergi ve Yarışması” kapsamında düzenlenen sergiye ve yarışmaya katılarak, GAÜ “Kıbrıs Türk Posta Tarihi” başlıklı koleksiyonuyla “Büyük Altın Madalya” ile ödüllendirildi.

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Konuyla ilgili olarak açıklama yapan GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ulvi Keser; sergiye toplam 8 pano, 128 föy ve yaklaşık 250 kadar materyal ile katıldığını, söz konusu koleksiyonun esasında “Kıbrıs Türk Mücadele Tarihi” olarak da nitelendirilebileceğini, bu koleksiyonun sergide kendisiyle yarıştığını ve daha önce de İzmir, Ankara, Kayseri, Gaziantep ve Lefkoşa/KKTC’de yapılan son 5 yarışmada da 91-94 arasında puanlarla “Altın Madalya” kazandığını, Ankara 2019’da ise bu tip yarışmalarda alınabilecek en üst düzey madalyayla ödüllendirildiğini ve 95 puanla “Büyük Altın Madalya” kazandığını belirtti.

GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Keser açıklamaların devamında; “2019 yılı aynı zamanda 19 Mayıs 1919 günü başlayan Milli Mücadele’nin de 100. Yılı idi. Bu kapsamda TC Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, PTT Genel Müdürlüğü ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu işbirliğinde belki de dünyada ilk defa olarak son derece uzun soluklu bir sergi faaliyetine girişilmiş ve “Mustafa Kemal Atatürk” konulu yaklaşık 100 koleksiyon 19 Mayıs 2019 günü Samsun’dan başlayarak Atatürk’ün Milli Mücadele sürecinde kongrelerle takip ettiği güzergâh üzerinde sırasıyla Haziran 2019’da Amasya, Temmuz 2019’da Erzurum’da, Eylül 2019’da da Sivas’ta halka açık olarak sergilenmiştir. Bu dev organizasyon son olarak Ankara’ya gelmiş ve Atatürk’ün Ankara’ya geldiği 27 Aralık tarihinde de burada kamuoyuyla buluşmuştur. Söz konusu bu sergi TBMM’nin açılışının 100. Yılı olan 23 Nisan 2020 tarihine kadar Ankara’da ziyarete açık olacaktır. Bu çerçevede yapılan “Ankara 2019 Filateli Sergi ve Yarışması” kapsamında esir mektuplarından propaganda kartlarına, 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı, Erenköy savaşları, 21 Aralık Kanlı Noel süreci, Kıbrıslı Türklere yönelik Kızılay yardımları, son 100 yıllık çerçevede Kıbrıs Türk tarihine ışık tutacak orijinal belgeler, 1955 sonrası EOKA sansür uygulamaları, uçak kazasından kurtulan mektuplar, merhum KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf. R. Denktaş’a suikast girişimine kadar çok farklı alanlarda tarihi dokümanlarla oluşturulan Kıbrıs Türk Posta Tarihi Koleksiyonu Kıbrıslı Türklerin çektiği acıları, yaşadıkları mezalimleri, göç olgusunu, çaresizlikler içinde kendilerine çare yaratmaya çabaladıkları acı yılların da hiçbir yerde bir ikincisi bulunmayacak türden arşiv belgeleriyle bir yansımasıdır aslında” dedi.



GAÜ’den yapılan açıklamaya göre Prof. Ulvi Keser’e Milli Mücadele’nin 100. Yılı Atatürk koleksiyonu yanında Kıbrıs Türk Posta Tarihi koleksiyonları ödül töreniyle takdim edildi. Söz konusu koleksiyonların önümüzdeki günlerde KKTC’de çeşitli sergilerle kamuoyunun istifadesine sunulacağı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Gaü Altın Madalya
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