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GAÜSEM’den yeni yıl ile birlikte kişisel gelişim kursları kayıtları devam ediyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 50.yılına doğru ilerlerken gerçekleştirmiş olduğu akademik ve sosyal etkinliklerine yeni yılda da devam ediyor.

GAÜSEM’den yeni yıl ile birlikte kişisel gelişim kursları kayıtları devam ediyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 50.yılına doğru ilerlerken gerçekleştirmiş olduğu akademik ve sosyal etkinliklerine yeni yılda da devam ediyor.

01 Ocak 2020 Çarşamba 15:00
GAÜSEM’den yeni yıl ile birlikte kişisel gelişim kursları kayıtları devam ediyor

Girne Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ( GAÜ-SEM) bünyesinde düzenlemiş olduğu birbirinden farklı kişisel gelişim ve eğitim kursları ile, kendisini geliştirmek isteyenler için kayıtlar devam ediyor.

Girne Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (GAÜSEM), tarafından YDS ve E-YDS sınavlarına hazırlanan öğrenciler için, hazırlık kurslarının kayıtları başladığı belirtildi.

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Sertifika programları ile ilgili GAÜSEM’den yapılan açıklamada YDS ve E-YDS kursunun minimum on kişi ile açılacağı, kursa katılım için katılımcıların en az B1 (orta) seviyesinde İngilizcesi olması gerektiği belirtildi.

GAÜSEM bünyesinde spor, yaşam, iletişim eğitimleri, bilgisayar programı eğitimleri, sınavlara hazırlık, işletme ve yöneticilik kurslarının yanında dans, müzik, resim, denizcilik, kişisel gelişim ve meslek kurslarınında yer aldığı GAÜSEM kursları hakkında detaylı bilginin www.gau.edu.tr - www.gausem.org web adreslerinden veya 650 20 00 no’lu telefon üzerinden 1224’e ulaşarak alınabileceğinin de belirtildiği açıklamada programlara katılmak isteyenlerin bilgi için gausem@gau.edu.tr e-posta adresine başvurabilecekleri belirtildi.

 

Anahtar Kelimeler:
GAÜ-SEM Kayıtlar
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