GAÜSEM’den yabancılara yönelik “Türkçe” öğretimi sertifika derslerine kayıtlar devam ediyor

GAÜSEM’den yapılan açıklamada; Türkçe sertifika programının Avrupa Birliği (AB) dil kriterlerine göre A1-A2-B1-B2-C1-C2 seviyelerinin belirlendiği,her seviyede 4 temel dil beceresi (dinleme,okuma,yazma,konuşma) göz önünde bulundurularak derslerin yapılacağı ve programın KKTC’de yaşayan yabancı uyruklu 7’den 70’e herkese açık olan bir program olduğu belitildi.



GAÜSEM Direktörü Dr. Ayşegül Nacak programla ilgili olarak yaptığı açıklamada;

“ Türkçe öğrenim programı KKTC’de yaşayan yabancı uyruklu herkese yönelik bir dil eğitim programıdır. 6 adet seviyenin bulunduğu (A1-A2-B1-B2-C1-C2) programda her seviye 24 saatten meydana gelmektedir. Dersler tamamıyla Avrupa Birliği (AB) dil kriterlerine göre yapılmaktadır ve bir dilin hangi aşamalarla öğretilmesi gerektiği alanında uzman eğitmenler tarafından anlatılmaktadır” dedi.

GAÜSEM kursları hakkında detaylı bilginin

www.gau.edu.tr

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www.gausem.org

web adreslerinden veya 650 20 00 no’lu telefon üzerinden 1224’e ulaşarak alınabileceğide belirtilirken programlara katılmak isteyenlerin bilgi için gausem@gau.edu.tr e-posta adresine başvurabilecekleri belirtildi.