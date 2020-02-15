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GAÜSEM’den yabancılara yönelik “Türkçe” öğretimi sertifika derslerine kayıtlar devam ediyor

Girne Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (GAÜSEM) tarafından birbirinden farklı kişisel gelişim, hobi ve beceri kurslarından ulusal ve uluslararası düzeyde bireysel ve kurumsal sertifikalı programlara kayıtlar devam ediyor.

GAÜSEM’den yabancılara yönelik “Türkçe” öğretimi sertifika derslerine kayıtlar devam ediyor

Girne Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (GAÜSEM) tarafından birbirinden farklı kişisel gelişim, hobi ve beceri kurslarından ulusal ve uluslararası düzeyde bireysel ve kurumsal sertifikalı programlara kayıtlar devam ediyor.

15 Şubat 2020 Cumartesi 15:52
GAÜSEM’den yabancılara yönelik “Türkçe” öğretimi sertifika derslerine kayıtlar devam ediyor

GAÜSEM’den yapılan açıklamada; Türkçe sertifika programının Avrupa Birliği (AB) dil kriterlerine göre A1-A2-B1-B2-C1-C2 seviyelerinin belirlendiği,her seviyede 4 temel dil beceresi (dinleme,okuma,yazma,konuşma) göz önünde bulundurularak derslerin yapılacağı ve programın KKTC’de yaşayan yabancı uyruklu 7’den 70’e herkese açık olan bir program olduğu belitildi.

GAÜSEM Direktörü Dr. Ayşegül Nacak programla ilgili olarak yaptığı açıklamada;
Türkçe öğrenim programı KKTC’de yaşayan yabancı uyruklu herkese yönelik bir dil eğitim programıdır. 6 adet seviyenin bulunduğu (A1-A2-B1-B2-C1-C2) programda her seviye 24 saatten meydana gelmektedir. Dersler tamamıyla Avrupa Birliği (AB) dil kriterlerine göre yapılmaktadır ve bir dilin hangi aşamalarla öğretilmesi gerektiği alanında uzman eğitmenler tarafından anlatılmaktadır” dedi.

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 GAÜSEM kursları hakkında detaylı bilginin www.gau.edu.tr-www.gausem.org web adreslerinden veya 650 20 00 no’lu telefon üzerinden 1224’e ulaşarak alınabileceğide  belirtilirken programlara katılmak isteyenlerin bilgi için gausem@gau.edu.tr e-posta adresine başvurabilecekleri belirtildi.

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