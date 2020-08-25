GAÜSEM ve Girne Kolejleri işbirliğinde, “Öğretmen Akademisi” projesi başladı

GAÜSEM VE GİRNE KOLEJLERİ İŞBİRLİĞİNDE, “ÖĞRETMEN AKADEMİSİ” PROJESİ BAŞLADI

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde, “Dünyanın Kapıları Sana Açık” sloganı ile Türkiye’nin 5 farklı ili ve 8 farklı noktasında eğitim-öğretime başlayan Girne Koleji ve GAÜ Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğinde, “Öğretmen Akademisi” projesi başladı.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, GAÜ bünyesinde bulunan; ''Dünyanın Kapıları Sana Açık'' sloganıyla uluslararası eğitim deneyimiyle eğitimcileri, aileleri ve öğrencileri uluslararası bir eğitim çatısı altından bir araya getirmeye başlayan Girne Koleji’nin öğretmen ve yönetim kadrosuna yönelik, GAÜ Akademisyenleri tarafından, günümüz şartları ve geleceğe yönelik en iyi eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilebilmesi için “Öğretmen Akademisi” projesinin hayata geçirildiği belirtildi.

Öğretmen Akademisi bünyesinde, “Uzaktan Öğretim ve Etkili Öğrenme”, “İletişim Becerileri ile Dünya Kimliği”, “Sağlıklı Eğitim” ve “Web 2.0 Uygulamaları ile Aktif Öğrenme” konu başlıklarında ki eğitimlerin, GAÜ’nün uzman akademik kadrosu tarafından, Girne Koleji öğretim kadrosuna verileceği ifade edildi.

Girne Kolejinden yapılan açıklamada ise, Dünya standartlarında, Üniversite-Okul işbirliği modelinin hayata geçirildiği ifade edilerek, Girne Koleji dahlinde ki eğitimcilerin, bu proje ile, dünya kimliğine bürünecekleri bildirildi.

Ayrıca, proje dâhilinde ki eğitimlerin yıl boyu faklı konu başlıkları ile devam edeceği belirtilen açıklamada, gelişim ve uluslararası eğitim noktasında ilerleyişin hız kesmeden sürdürüleceği vurgulandı.