GAÜSEM sertifika kursları hız kesmeden devam ediyor

GAÜSEM eğitim faaliyetleri kapsamında açılan, sertifikalı “A1 Yunanca” kursunu başarı ile tamamlayan kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi.

Konuyla ilgili olarak GAU-SEM Direktörü Celal Sakka yaptığı açıklamada, akademik uzmanlar tarafından hazırlanan, AB standartlarında ulusal ve uluslararası düzeyde bireysel ve kurumsal sertifikalı “A1 Yunanca” eğitim programının başarıyla tamamlandığını belirterek, kurs sonunda gerçekleştirilen sınav sonucunda başarılı olan kursiyerlere GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar, GAU-SEM Direktörü Celal Sakka ve Öğretim Görevlisi Dr. Ayşgül Nacak tarafından sertifikaların verildiğini söyledi.

Yabancı Dil kurslarının kayıtlarının devam ettiği belirten Sakka, GAÜ akademisyen ve uzmanlarının yanı sıra; dünyada alanlarının uzmanı konuk bilim insanları ve profesyoneller tarafından yürütülen kursların, tıptan hukuka, uluslararası ilişkilerden dil eğitimine, profesyonel hayattaki yönetim ilişkilerinden aile ve toplum ilişkilerine, müzik eğitiminden bilgisayar eğitimine farklı alanları içerdiğini söyledi.

GAÜSEM kursları hakkında detaylı bilginin www.gau.edu.tr web adresinden veya 650 20 00 no’lu telefon üzerinden 1224’a ulaşarak alınabileceğinin de belirtilen açıklamada, programlara katılmak isteyenlerin her türlü bilgi için [email protected] elektronik posta adresine başvurabilecekleri vurgulandı.