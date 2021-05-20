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GAÜSEM B1 ingilizce dili sertifikaları kursiyerlere dağıtıldı

GAÜSEM, uluslararası dil eğitim sertifika programları devam ediyor

20 Mayıs 2021 Perşembe 15:15
GAÜSEM B1 ingilizce dili sertifikaları kursiyerlere dağıtıldı
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Girne Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (GAÜSEM) tarafından birbirinden farklı kişisel gelişim, hobi ve beceri kurslarından ulusal ve uluslararası düzeyde bireysel ve kurumsal sertifikalı “B1 inglizce” dil kursu sona ererken, GAÜSEM eğitim faaliyetleri kapsamında açılan kursları başarı ile tamamlayan kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi.

Konuyla ilgili olarak GAU-SEM Direktörü Celal Sakka’dan yapılan açıklamada, akademik uzmanlar tarafından hazırlanan; AB standartlarında ulusal ve uluslararası düzeyde bireysel ve kurumsal sertifikalı “B1 İnglizce” eğitim programının başarıyla tamamlandığı bildirilirken, kurs sonunda gerçekleştirilen sınav sonucunda başarılı olan kursiyerlere GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar, GAU-SEM Direktörü Celal Sakka ve GAÜ Hazırlık Okulu Müdürü Utku Hamamcıoğlu tarafından sertifikalar verildi.

Yabancı Dil kurslarının kayıtlarının devam ettiği bildirilen açıklamada, GAÜ akademisyen ve uzmanlarının yanı sıra, dünya çapında, alanlarının uzmanı konuk bilim insanları ve profesyoneller tarafından yürütülen kursların; tıptan hukuka, uluslararası ilişkilerden dil eğitimine, profesyonel hayattaki yönetişim ilişkilerinden aile ve toplum ilişkilerine, müzik eğitiminden bilgisayar eğitimine farklı alanları içeriyor. GAÜSEM kursları hakkında detaylı bilginin www.gau.edu.tr web adresinden veya 650 20 00 no’lu telefon üzerinden 1224’a ulaşarak alınabileceğinin de belirtildiği açıklamada, programlara katılmak isteyenlerin her türlü bilgi için [email protected] elektronik posta adresine başvurabilecekleri vurgulandı.

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Son Güncelleme: 20.05.2021 15:11
Anahtar Kelimeler:
GAÜSEM B1 Ingilizce Dili Sertifikaları
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