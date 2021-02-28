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GAÜ’nün özel fiyatlı programları için kayıt süresi 5 Mart’ta doluyor

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ), 2020-2021 Akademik yılı bahar dönemine özel indirimli fiyatları ile yükseklisans, doktora ve pedagojik formasyon programına kayıtlar için son başvuru 5 Mart.

28 Şubat 2021 Pazar 14:13
GAÜ’nün özel fiyatlı programları için kayıt süresi 5 Mart’ta doluyor
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Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ), 2020-2021 Akademik yılı bahar dönemine özel indirimli fiyatları ile yükseklisans, doktora ve pedagojik formasyon programına kayıtlar için son başvuru 5 Mart.

GAÜ’nün 2020-2021 Akademik yılı Bahar Dönemi, lisans bölümünden mezun olan veya mezun durumunda olan KKTC vatandaşı ve KKTC’de öğretmen olarak görev yapmak isteyen adaylarının, pedagojik formasyon eğitimi alarak öğretmen olma şansını yakalayacaklarını ayrıca,YÖK, YÖDAK, Eduniversal, IACBE ve dünyanın önde gelen  diğer akreditasyon ve denklik kurumlarından onaylı Yüksek lisans ve Doktora programı için; öğrenci başvurularının devam ettiğini son başvuru tarihinin 5 Mart 2021 olduğu belirtildi.

 “Pedagojik Formasyon, Master ve Doktora Programlarında Büyük İndirim Fırsatı”

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GAÜ'den yapılan açıklamada; GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne kampüs bünyesinde bulunan Yüksek lisans ve Doktora programları için GAÜ mezunları ve KKTC vatandaşlarına özel Yükseklisans programlarının 1800€ , Doktora programlarının ise 5000€ , Pedagojik Formasyon programının, bu döneme özel 7.000 TL olduğu belirtildi.

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne kampüs bünyesinde 2020-2021 Akademik yılı ara dönemde pedagojik formasyon programı, 44 Yüksek lisans ve 15 Doktora bölümüne öğrencilerin başvurabileceği ifade dilen açıklamada, öğrenci adaylarının programlar ile ilgili detaylı bilgiye www.gau.edu.tr ve graduate.gau.edu.tr web adresleri, [email protected] mail adresi ve 0(392)650 20 00 – 1184 – 1205 - 1179 – 1185 numaralı telefondan ulaşabilecekleri kaydedildi.

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Son Güncelleme: 28.02.2021 15:19
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