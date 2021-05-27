GAÜ’nün KKTC’ye özel sınavsız %90 burs fırsatı için başvurular başladı

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, Covid-19 Pandemi sürecinin devam etmesi ve yoğun talepten dolayı, GAÜ Senatosu’nun almış olduğu karar doğrultusunda, 2021-2022 Akademik yılı için GAÜ’de üniversite eğitimi almak isteyen KKTC vatandaşları ile lise eğitimini KKTC’de tamamlayan TC ve 3. Dünya ülkesi vatandaşı aday öğrencilere, ön başvuru koşulu ile sınavsız %90 burslu eğitim alma fırsatı sunulduğu ifade dildi. Tıp, Eczacılık ve Pilotaj bölümleri dışında tüm bölümlerde geçerli olacak %90 burs fırsatı için, aday öğrencilerin www.gau.edu.tr/kibrisaday web sitesinden online başvuru yaparak ön kayıtta bulunması gerektiği belirtildi.

Eczacılık ve Pilotaj bölümlerinde okumak isteyen aday öğrencilere ise, lisede göstermiş olduğu başarıya göre çeşitli burslar sağlanacağı belirtilirken, Hukuk bölümü için %90 burs fırsatının kontenjanlar ile sınırlı olduğu ifade edildi.

Son Başvuru 10 Haziran Perşembe

%90 burs fırsatının, 7 yıl kesintisiz olduğu bildirilen açıklamada, 10 Haziran 2021 Perşembe gününe kadar, www.gau.edu.tr/kibrisaday web sitesinden online başvuru yaparak ön kayıtta bulunması gerektiği belirtildi.

GAÜ’nün 50. yılına doğru ilerlerken sunmuş olduğu sınavsız %90 burs fırsatı ile ilgili ayrıntılı bilgi ve kayıt şartlarına, [email protected] mail adresi ya da; 0850 650 2000 ve 0548 870 87 17 numaralı telefon numaralarından ulaşılabileceği bildirildi.