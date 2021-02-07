banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Patronlar şovu başladı!
Patronlar şovu başladı!
Test tartışması neden alevlendiriliyor?
Test tartışması neden alevlendiriliyor?
Acemilikten öte
Acemilikten öte
OHAL şart oldu
OHAL şart oldu
banner376
Flaş Haber
Covid-19'a bir can daha!
Kapat

GAÜ’nün KKTC’ye özel burs fırsatı devam ediyor

07 Şubat 2021 Pazar 16:12
GAÜ’nün KKTC’ye özel burs fırsatı devam ediyor
banner391
banner337
banner351

GAÜ’DEN KKTC’YE ÖZEL 2020-2021 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ TÜM BÖLÜMLERE %100 BURS FIRSATI DEVAM EDİYOR

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 2020-2021 Akademik yılı Bahar dönemine özel, lise eğitimini KKTC’de tamamlamış mezunlara yönelik tüm bölümlerde %100 burs fırsatı sunuyor.
2020 yılında yaşanan Covid-19 Pandemisi nedeniyle ekonomik anlamda zorluk yaşayan, çeşitli nedenlerden dolayı üniversite eğitimine başlayamamış ve ikinci bir üniversite eğitimi almak isteyen KKTC vatandaşlarına ve Lise eğitimini KKTC’de tamamlamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik GAÜ, 2020-2021 Akademik yılı bahar dönemi için, Pilotaj Bölümü hariç tüm bölümlerine sınavsız %100 burslu öğrenci alma kararı aldı.

banner341
Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, yükseköğretimde 35 yıllık akademik bilgi birikimi deneyimi ile, uluslararası tanınır diplomaya sahip olmak isteyen üniversite adayı; KKTC vatandaşları ve lise eğitimini KKTC’de tamamlamış TC vatandaşlarına yönelik, 2020-2021 akademik yılı bahar dönemine özel, Pilotaj bölümü hariç tüm bölümlerde 7 yıl kesintisiz %100 burs imkanı tanıdıkları belirtildi.

GAÜ’nün, KKTC’nin ilk üniversitesi olmasının yanında, dünyanın en prestijli akreditasyon kurumları tarafından tanınırlığa sahip olduğu belirtilen açıklamada, bunun yanında Dünya’nın en iyi 100 üniversitesi arasında yer alan Arizona Devlet Üniversitesi tarafından binlerce üniversite arasından GAÜ’nün global ortaklığa seçildiği ve geçtiğimiz aylarda Arizona Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü’nün GAÜ bünyesinde öğrenci alımlarına başladığı ifade edildi.

Ayrıca, GAÜ’nün 7 farklı ülkede bulunan Global kampüsleri ile, öğrencilere dünyanın kapılarını açmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, 200’ün üzerinde dünya üniversitesi ile de akademik işbirliklerini aktif olarak sürdürdüğü ifade edildi.

Üniversite eğitimlerini bir dünya üniversitesinde almak isteyen herkese kapılarının açık olduğu bildirilen açıklamada, 2020-2021 Akademik yılı Bahar dönemi %100 burslu öğrenci kabullerinin başladığı ve başvuruların kontenjan ile sınırlı olduğu vurgulandı.

GAÜ’nün 35. Yılına özel sunmuş olduğu sınavsız %100 burs fırsatı ile ilgili ayrıntılı bilgi ve kayıt şartlarına, [email protected] mail adresi ya da 0850 650 2000 numaralı telefon numarasından ulaşılabileceği bildirildi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yasağın 3.gününde Gazimağusa'dan görüntüler
Yasağın 3.gününde Gazimağusa'dan görüntüler
Çakıcı: “Bilimsel tedbirlerle yeni normal yaşantıyı öğrenmemiz gerekiyor”
Çakıcı: “Bilimsel tedbirlerle yeni normal yaşantıyı öğrenmemiz gerekiyor”
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'ye çalışma ziyaretinde bulunacak
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'ye çalışma ziyaretinde bulunacak
Tatar gazetecilerle online görüştü
Tatar gazetecilerle online görüştü
LTB kiracılardan kira almayacak
LTB kiracılardan kira almayacak
Covid-19'a bir can daha!
Covid-19'a bir can daha!
Girne Düşünce Derneği: “Geçmişi yaşatmayacak bir çözüm olmalı”
Girne Düşünce Derneği: “Geçmişi yaşatmayacak bir çözüm olmalı”
Polis ve basın mensuplarının dikkatine!
Polis ve basın mensuplarının dikkatine!
Sokağa çıkma yasağı 3. gününde…
Sokağa çıkma yasağı 3. gününde…
Mobilya Sanayicileri Derneği  ekonomik paketten memnun değil
Mobilya Sanayicileri Derneği  ekonomik paketten memnun değil

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim