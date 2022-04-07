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GAÜ’nün bahar şenlikleri eğlenceli yarışmalarla gerçekleşecek

GAÜ 2022 Bahar Şenlikleri kapsamında eğlenceli yarışmalar düzenlenecek.

07 Nisan 2022 Perşembe 14:27
GAÜ’nün bahar şenlikleri eğlenceli yarışmalarla gerçekleşecek

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 2022 Bahar Şenlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler organize ediyor. Yarışmada dereceye girenlere ödüller de takdim edilecek.

GAÜ her yıl geleneksel olarak düzenlediği Bahar Şenliklerine bu yıl da devam ediyor. “The Global Goals For Sustainable Development” (Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Hedefler) teması ile bu yıl gerçekleşecek olan 2022 Bahar Şenlikleri kapsamında çeşitli etkinliklere de imza atılacak.

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Şenlik programı kapsamında “Geri Dönüşüm Kostüm Yarışması”, “Ses Yarışması”, “GAÜ Kraliçe ve Kralını Seçiyor” isimli güzellik yarışmaları düzenliyor. GAÜ Etkinlik Yönetimi Departmanından yapılan konu ile ilgili açıklamada, “The Global Goals For Sustainable Development teması ile bu yıl 2022 Bahar Şenliklerimizi GAÜ olarak gerçekleştiriyoruz. Birbirinden eğlenceli yarışmalarımızda ödüllerimiz de olacak. Kayıt yapmak isteyen öğrencilerimizin 25 Nisan tarihine kadar departmanımıza başvuruda bulunması gerekmektedir” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaü
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