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Gaü’lüler Sordu, Vatandaş Yanıtladı

15 Aralık 2022 Perşembe 12:40
Gaü’lüler Sordu, Vatandaş Yanıtladı

Gaü öğrencileri toplumdaki cinsiyet eşitsizliğine ve kadınların insan haklarının ihlal edilmesine dikkat çekerek vatandaşa mikrofon uzattı.
Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi - Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, Röportaj teknikleri dersi kapsamında, kadına şiddet konusunda halkın bilgisini ölçüp, bu konuya ilgi ve farkındalık uyandırmak için Girne Açık Pazar'da yerli halk ve ülkemizde bulunan yabancılarla röportaj yaptı.
Kadınların insan haklarının ihlal edilmesini durdurmak için neler yapmalıyız diyerek topluma mikrofonu uzattık;

“AİLEMDE GÖRDÜĞÜM ERKEK ŞİDDETİ ERKEKLERDEN NEFRET ETMEME YOL AÇTI”
Neleri kadına yönelik şiddet olarak görüyorsunuz sorusunu değerlendiren bir vatandaş, “Psikolojik, maddi, kuvvet bunlarda şiddettir. Bende bir kadın olarak eşimden hiçbir şekilde bu tarz olaylar yaşamadık. Çevremde ise ablam eşinden ayrıldı, annem babamdan ayrıldı. Bu sebepten dolayı erkeklerden nefret ediyordum evlenirken kaygılıydım fakat evlendikten sonra bu önyargım yıkıldı’’ yanıtı verdi.


“KADINA YÖNELİK ŞİDDETE DAHA AĞIR YAPTIRIMLAR GELMELİ”
Bir diğer vatandaş ise kadına yönelik şiddetin sadece fiziksel olmadığını aynı zamanda psikolojik baskının da şiddet içerdiğini belirtti. Kadına yönelik şiddeti önlemek için vatandaşın önerileri ise şu şekilde oldu, ‘’Kanunları geliştirebiliriz. Ne kadar ağır kanunlar olur ise şiddet bir o kadar azalır. Tabi ki kadınlarımızın da ellerini taşın altına koyması lazım ve bu durumu fırsata çevirmemesi lazım” ‘’Öncelikle küçük yaşta erkek çocuklarımıza ve topluma bu konuların eğitimini vererek yetiştirmemiz gerekir. Çocuklar ebeveynlerinde şiddet gördüğünde onlar gibi davranıyor. Kadının eğitimi bu konuda çok önemli ve şiddet eğilimli erkeklerden uzak durmalıyız”

“ANNEM ŞİDDETE UĞRARKEN KÜÇÜKTÜM SADECE SAKLANABİLDİM”
Bir kadının şiddete maruz kaldığına tanık olma durumunda vatandaşın ne yaptığını soran GAÜ Öğrencileri, ‘’Babam anneme şiddet uygularken tanık oldum fakat o sıralar çocuk olduğum için hiçbir şey yapamadım. Sadece saklanabildim’’ ve ‘’Komşuma tanıklık oldum ve polisi arayıp durumu bildirdim’’ yanıtlarına ulaştı.

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