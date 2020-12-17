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GAÜ’lü akademisyenlerin siber altyapı kurulum modellemelerini konu alan kitap bölümü yayımlandı

17 Aralık 2020 Perşembe 14:33
GAÜ’lü akademisyenlerin siber altyapı kurulum modellemelerini konu alan kitap bölümü yayımlandı
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Girne Amerikan Üniversitesi(GAÜ) İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Arif Sarı ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Joshua Sopuru’nun birlikte hazırladığı "Bayesian Model for Evaluating Real-World Adaptation Progress of a Cyber-Physical System” başlıklı çalışması IGI Global yayın evine ait “Artificial Intelligence Paradigms for Smart Cyber-Physical Systems” isimli kitapta yayımlandı.

Çalışma kapsamında, siber fiziksel sistemler ve kritik altyapıların kurulum süreçlerine yönelik önemli açıklamalarda bulunan Sarı, Siber Fiziksel altyapı kurulumlarında dikkate alınması gereken kritik birçok konuya bu çalışmada yer verdiklerini belirtti. Çalışma kapsamında kritik altyapı ve sistemlerin kurulumunda iletişim protokollerin doğru seçilerek uygulanması, saldırı tespit ve saldırı engelleme sistemlerinin doğru yapılandırılması, topoloji analizi ve aktif servislerin kullanım durumu gibi teknik zafiyet oluşturabilecek konularda alınması gereken tedbirleri kapsamlı bir şekilde açıkladıklarını belirtti. Doç. Dr. Arif SARI ve Dr. Joshua Sopuru, yaptıkları bu çalışmanın kritik altyapılarda çalışan veya siber güvenlik alanında çalışmakta olan kişilere teknik birçok konuda yardımcı bir el kitabı niteliğinde olduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Arif SarıGirne Amerikan üniversitesi
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