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GAÜ’den, Ürdün Milli Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanına ziyaret

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İpek Yolu Misyonu, Uluslar Projesi’nin 35 uygulanma programı kapsamında GAÜ Heyeti, Kurucu Rektör Serhat Akpınar Başkanlığında Ürdün Mili Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Prof. Dr. Walid Al Maani ile bir araya geldi.

GAÜ’den, Ürdün Milli Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanına ziyaret

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İpek Yolu Misyonu, Uluslar Projesi’nin 35 uygulanma programı kapsamında GAÜ Heyeti, Kurucu Rektör Serhat Akpınar Başkanlığında Ürdün Mili Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Prof. Dr. Walid Al Maani ile bir araya geldi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:32
GAÜ’den, Ürdün Milli Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanına ziyaret

Kabul Sırasında GAÜ Uluslar Projesi konusunda bilgi aktaran Akpınar, Özellikle Ürdün Kraliyet Havacılık Akademisi ile Başlatılan İşbirliği konusunda atılacak adımlar konusunda istişarede bulundu. KKTC’de Ürdün Yüksek Öğretim Bakanlığı tarafından denkliği kabul gören GAÜ, Yeni Kurulan Tıp Fakültesi hakkında ayrıca bilgi paylaşımında bulundu.

Mezunları ile Ürdün Yüksek Öğretim yapısı içerisinde güçlü bir yere sahip olduklarını ifade eden GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar, destekleri için Bakan Prof. Dr. Walid Al Maani’ye teşekkürlerini iletti. GAÜ Heyetinin üst düzey kabul gördüğü görüşmede, Bakanlığın görüşleri ile Girne Amerikan Üniversitesi’nin Orta Doğu Bölge Ofisi’nin Yasal Mevzuat içerisinde yapılanmasının memnuniyeti dile getirildi.

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Özellikle KKTC Yüksek Öğretim yapısı hakkında bilgi paylaşan Akpınar Başkanlığındaki GAÜ Heyeti, destekleri ve kabulleri sebebiyle Ürdün Mili Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Dr. Walid Al Maani’ye, anı plaketini takdim etti.
 

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