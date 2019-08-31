GAÜ’den, Ürdün Milli Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanına ziyaret

Kabul Sırasında GAÜ Uluslar Projesi konusunda bilgi aktaran Akpınar, Özellikle Ürdün Kraliyet Havacılık Akademisi ile Başlatılan İşbirliği konusunda atılacak adımlar konusunda istişarede bulundu. KKTC’de Ürdün Yüksek Öğretim Bakanlığı tarafından denkliği kabul gören GAÜ, Yeni Kurulan Tıp Fakültesi hakkında ayrıca bilgi paylaşımında bulundu.

Mezunları ile Ürdün Yüksek Öğretim yapısı içerisinde güçlü bir yere sahip olduklarını ifade eden GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar, destekleri için Bakan Prof. Dr. Walid Al Maani’ye teşekkürlerini iletti. GAÜ Heyetinin üst düzey kabul gördüğü görüşmede, Bakanlığın görüşleri ile Girne Amerikan Üniversitesi’nin Orta Doğu Bölge Ofisi’nin Yasal Mevzuat içerisinde yapılanmasının memnuniyeti dile getirildi.





