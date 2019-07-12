GAÜ’den üniversite adaylarına erken başvuruda ek yüzde 20 burs fırsatı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 2019-2020 Akademik yılında, YKS sonuçları ile GAÜ’yü tercih edecek olan adaylara yönelik erken başvuruda ek %20 burs fırsatı sunacağını belirtti.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, yeni öğrenci adaylarına, erken başvuru halinde ek olarak % 20 burs fırsatı sundukları ifade edildi.

Erken başvuru bursunun yanı sıra, ilk 3 tercinde GAÜ’nün burssuz programlarını tercih eden adayların, kazandıkları bölüme % 50 burslu yerleşme fırsatı yakalayacakları belirtilerek, kazanılacak bursların, GAÜ bünyesindeki 7 farklı ülkede bulunan uluslararası kampüslerde de geçerli olduğu bildirildi.

Açıklamada, bursların 7 yıl boyunca kesintisiz devam ettiği vurgulandı.



Ayrıca, yeni bölümleri bünyelerine ekledikleri belirtilen GAÜ açıklamasında, yeni akademik yıl ile birlikte bu bölümlere de öğrenci alımlarına başlanacağı ifade edildi. Yeni açılan bölümlerin; İşletme Fakültesi bünyesinde Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri (İngilizce), Meslek Yüksekoklu bünyesinde Deniz Brokerliği ve Deniz Ulaştırma ve İşletme ile Sağlık Meslek Yüksekokulu bünyesinde ise Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama olduğu belirtildi.

Öğrenci adaylarının yeni bölümler, mevcut akademik programlar, başvuru şartları ve burs olanakları ile ilgili detaylı bilgiye aday.gau.edu.tr web adresi, 0850 650 2000 ve (0392) 650 20 00 numaralı telefondan – 1184 – 1205 - 1179 – 1185 dahili hatlardan ulaşabileceği belirtildi.

