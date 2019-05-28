banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
87133
ALTIN
247.136
DOLAR
6.0065
STERLİN
7.6171
EURO
6.7201
İki ayrı noktada yangın
İKİ AYRI NOKTADA YANGIN
4 yıl hapis yatacak
4 YIL HAPİS YATACAK
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
İki aylık çocuğunu öldürmekle tehdit etti
İKİ AYLIK ÇOCUĞUNU ÖLDÜRMEKLE TEHDİT...
banner306

GAÜ’den TC Adalet Bakanlığı onaylı sertifikalı “Uzlaştırmacı Eğitimi”

GAÜ’den TC Adalet Bakanlığı onaylı sertifikalı “Uzlaştırmacı Eğitimi”

28 Mayıs 2019 Salı 15:46
GAÜ’den TC Adalet Bakanlığı onaylı sertifikalı “Uzlaştırmacı Eğitimi”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), TC Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye’de “Uzlaştırmacı Eğitimi” veren kurumlar arasında yetkilendirilmesinin ardından, ilk eğitimleirni GAÜ Sürekli Eğitim Merkezi (GAÜSEM) altında, İstanbul, İzmir ve Ankara illerinde gereçekleştirecek.
Konuyla iligli GAÜSEM’den yapılan açıklamada, Uzlaştırmacı eğitimlerinin, 05/08/2017 tarihli ve 30145 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği'nin 50 ve devamı maddelerine göre gerçekleştirildiği belirtildi. Bu kapsamda anılan Yönetmeliğin 51 inci maddesine göre “Uzlaştırmacı Eğitimi” verebilecek eğitim kuruluşu olarak GAÜ’nün yetkilendirildiği ifade edilen açıklamada, bu itibarla, Türkiye’nin üç büyük şehri olan; İzmir, İstanbul ve Ankara eğitim izni bulunan Girne Amerikan Üniversitesi’nin yeni dönem “Uzlaştırmacı Eğitimi” kayıtlarına başladığı vurgulandı. 
İlk Eğitim 24 Haziran -4 Temmuz Tarihlerinde İzmir’de Gerçekleşecek
İlk Eğitimin İZMİR'de, 24 Haziran- 4 Temmuz tarihleri arasında olacağı bildirilen açıklamada,
eğitimi tamamlayan katılımcılara, GAÜSEM onaylı “Uzlaştırmacı Katılım Belgesi” verileceği ve eğitim ücretinin 1.300 TL olduğubelirtildi.
GAÜ Uzlaştırmacı Eğitimi için Başvuru Koşulları ve Detayları Şuşekildedir;
 1. Aşağıdaki fakültelerden (örgün, ikinci öğretim veya açıköğretim) mezun olmak.*
Hukuk Fakültesi,
Siyasal Bilgiler Fakültesi,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
İşletme Fakültesi,
İktisat Fakültesi, 

2. Hukuk Fakültesi mezunları dışında yukarıda belirtilen fakültelerden mezun olanlardan aşağıdaki hukuk derslerinden en az ikisini almış olmak,
Anayasa Hukuku

banner317
Ceza Hukuku (Genel Hükümler)
Ceza Hukuku (Özel Hükümler)
Ceza Muhakemesi Hukuku
Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk
Ticaret Hukuku
İş Hukuku
Borçlar Hukuku

Önemli :
İki yıllık ön lisans öğreniminden sonra dikey geçişle dört yıllık yüksek öğrenimini yukarıda anılan fakültelerden birinden mezun olarak tamamlayanların da eğitim kuruluşlarına başvurabilmeleri için; yukarıda anılan derslerden en az ikisini, ön lisans öğrenimi sırasında veya dikey geçiş sonrası lisans öğrenimi sürecinde görmüş olmaları ve bu derslerden başarılı olmuş olmaları gerekir.

Başvuru için gerekli belgeler:
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Lisans mezuniyet diploması veya geçici mezuniyet belgesi onaylı sureti ve transkript.
Programın eğitim süresi 48 Saattir. (36 Saat Teorik - 12 Saat uygulamalı)
Kontenjan: Her bir grup için 30 kişi ile sınırlandırılmıştır.
Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve detaylara, www.gausem.org adresi, 0392 650 20 00 ext: 1224 numaralı telefondan ulaşılabilir.
 

Anahtar Kelimeler:
Gaü Tc Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Eğitimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KIB-TEK'ten çift fatura açıklaması
KIB-TEK'ten çift fatura açıklaması
Hava durumu...
Hava durumu...
Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, ekonomi politikalarını anlattı
Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, ekonomi politikalarını anlattı
UKÜ özel yetenek sınavı 31 Mayıs Cuma günü yapılıyor
UKÜ özel yetenek sınavı 31 Mayıs Cuma günü yapılıyor
Görevini kötüye kullanan ve zimmetine para geçiren elektrik kurumu çalışanı tutuklandı
Görevini kötüye kullanan ve zimmetine para geçiren elektrik kurumu çalışanı tutuklandı
Kira ve elektrik borcunu ödemeyen kiracısına şiddet tehdidi uygulayıp küfretti
Kira ve elektrik borcunu ödemeyen kiracısına şiddet tehdidi uygulayıp küfretti
Bengihan Kıbrıs Vakıflar Bankası konusunda açıklama yaptı
Bengihan Kıbrıs Vakıflar Bankası konusunda açıklama yaptı
Şehit Ertuğrul İlkokulu ailesi 55. yılda buluşuyor
Şehit Ertuğrul İlkokulu ailesi 55. yılda buluşuyor
Karagöz’ün ölüm sebebi “kalp krizi ve suda boğulma”, Atabey'in ölüm sebebi ileri tetkikle belirlenecek
Karagöz’ün ölüm sebebi “kalp krizi ve suda boğulma”, Atabey'in ölüm sebebi ileri tetkikle belirlenecek
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim