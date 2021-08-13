GAÜ’den sporu destekleyecek büyük anlaşma

GAÜ KARAOĞLANOĞLU SPOR KULÜBÜ İLE ANLAŞMA İMZALADI

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), geçtiğimiz günlerde Karaoğlanoğlu Spor Kulübü ile bir anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre, GAÜ, spor kulübüne sağlık ve eğitim anlamında destek verecek.

GAÜ CEO’su Mehmet Mert Türker’in imza koyduğu söz konusu anlaşmaya göre, Karaoğlanoğlu Spor Kulübü’nün sporcuları ve üyeleri, mental ya da fiziksel olarak sorun yaşadıkları durumlarda, GAÜ’de bulunan Smart Health Life Center’den destek alabilecekler.

Türker anlaşmayla ilgili, “Sağlık desteğinin yanı sıra GAÜ, Karaoğlanoğlu Spor Kulübü’ndeki sporculara ve üyelere eğitim anlamında da destek sağlayacak. Ayrıca, GAÜ Turizm ve Otelcilik Uygulama Otelleri olan Le Chateau Lambousa Hotel ve Celebrity Hotel bünyesinde kamp ve aktivite yapma fırsatı tanıyacağız.” dedi.