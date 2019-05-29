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GAÜ’den lise öğrencilerine yönelik, üniversite öncesi yaz kampı

GAÜ’den lise öğrencilerine yönelik, üniversite öncesi yaz kampı

29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:22
GAÜ’den lise öğrencilerine yönelik, üniversite öncesi yaz kampı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Yükseköğretimdeki 35 yıllık bilgi birikimi ve deneyimi ile üniversite sınavına hazırlanan ve üniversiteye yeni adım atacak olan gençlere yönelik üniversite ve kampüs deneyimleri kazanabilecekleri “ Üniversite Yaz Kampı” fırsatı sunuyor.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, üniversiteye hazırlanan lise öğrencilerine ve üniversiteye hazırlanan mezun öğrencilere yönelik bir program olan ‘‘Üniversite Yaz Kampı’’nın amacının, katılımcılarının üniversite  ve kampüs deneyimi kazanmalarına yardımcı olmak olduğu belirtildi. 135 farklı ülkeden öğrenci profili barındıran GAÜ’de katılımcıların, çok kültürlü bir ortamda  hem ders hem de aktivitelerle dizayn edilmiş bir yaz okulunda misafir edileceği bildirildi.

İki haftalık 2 dönem halinde şeklinde düzenlenen ‘‘Üniversite Yaz Kampı’’nda öğrenciler; güzel sanatlar, tasarım, yönetim, mühendislik, beşeri bilimler, iletişim, dahil olmak üzere üniversite dersi arasından seçim yapabilecekler. Öğrenciler,  iki hafta süre ile hafta içi her gün kayıt oldukları dersler için eğitim alarak ders dışı spor, sanat, kültür ve eğlence etkinlikleriyle zenginleştirilen programda unutamayacakları bir tatil yaşayarak üniversiteli olma yolunda harika bir oryantasyon sürecini deneyimleyecekler.

İki dönem olarak düzenlenecek olan “Üniversite Yaz Kampı”nın ilk dönemi; 15 Temmuz – 26 Temmuz 2. Dönemi ise 29 Temmuz – 9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.  Tüm öğrencilerin katıldıkları dönem boyunca Girne Amerikan Üniversitesi sigortası kapsamında olacağı vurgulanan açıklamada “Üniversite Yaz Kampı” bünyesinde sunulacak olan derslerin öğrencinin ilgili bölüme yerleşmesi halinde mevcut derslerinden düşüleceği belirtildi.

GAÜ ‘‘Üniversite Yaz Kampı’’ bünyesinde bölümlere göre sunulan dersler ise şu şekildedir;

Ders Kodu                    Ders İsmi                                                        Fakülte

İÇM132         Renk Teorisi ve Uygulamaları    Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi

RPDAS212                Yaratıcı Drama                                              Eğitim fakültesi

PSYC100                   Psikolojiye Giriş                                            İşletme fakültesi

CS201                    Communication Skills                                        Beşeri Bilimler

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JRB207                    Temel Fotoğrafcılık                                          İletişim Fakültesi

MÜH101                    Bilgisayara Giriş                                            Mühendislik Fakültesi

Ücretler

  • Kampüste konaklama + yemek + iç ulaşım ücreti 1.500 TL’dir.
  • KKTC’de yaşayan adaylara yönelik 2 öğün yemek + iç ulaşım 500 TL’dir.
  • Ücretlere kayıt harcı dahildir.

Gerekli Belgeler

Ücretin Online Ödeme Sistemi ile ödenmesi.

Öğrenci belgesi.

Öğrenci tarafından doldurulacak bilgi formu (bu belgeler size kabul sırasında gönderilecektir)

Öğrencinin velisi tarafından doldurulacak muvafakatname (bu belgeler size kabul sırasında gönderilecektir)

Dijital vesikalık fotoğraf.

Nüfus cüzdanınızın arkalı-önlü taranmış hali.

Anahtar Kelimeler:
Gaü Lise örencileri Yaz Kampı
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