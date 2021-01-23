GAÜ’den KKTC’ye özel yüzde 100 burs fırsatı

GAÜ’den yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılında yaşanan Covid-19 pandemisi nedeniyle ekonomik anlamda zorluk yaşayan, çeşitli nedenlerden dolayı üniversite eğitimine başlayamamış ve ikinci bir üniversite eğitimi almak isteyen KKTC vatandaşlarına ve lise eğitimini KKTC’de tamamlamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik 2020-2021 Akademik yılı bahar dönemi için, Pilotaj Bölümü hariç tüm bölümlerine sınavsız yüzde 100 burslu öğrenci alma kararı alındığı kaydedildi.

GAÜ’nün 7 farklı ülkede bulunan global kampüsleriyle öğrencilere dünyanın kapılarını açmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, 2020-2021 Akademik yılı Bahar dönemi yüzde 100 burslu öğrenci kabullerinin başladığı ve başvuruların kontenjan ile sınırlı olduğu vurgulandı.

GAÜ’nün 35. yılına özel sunduğu sınavsız yüzde 100 burs fırsatı ile ilgili ayrıntılı bilgi ve kayıt şartlarına, [email protected] mail adresi ya da 0850 650 2000 numaralı telefon numarasından ulaşılabileceği bildirildi.