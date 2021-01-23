Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
UBP’de kriz büyüyor!
UBP’de kriz büyüyor!
Yerli üretime sahip çık!
Yerli üretime sahip çık!
Bir deve hikayesi
Bir deve hikayesi
Bütçe görüşmeleri ve Pilli’nin 2020’sinden 2021’in gerçeklerine
Bütçe görüşmeleri ve Pilli’nin 2020’sinden...
banner376

GAÜ’den KKTC’ye özel yüzde 100 burs fırsatı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 2020-2021 Akademik yılı bahar dönemine özel, lise eğitimini KKTC’de tamamlamış mezunlara yönelik tüm bölümlerde yüzde 100 burs fırsatı sunacağını açıkladı.

23 Ocak 2021 Cumartesi 15:30
GAÜ’den KKTC’ye özel yüzde 100 burs fırsatı
banner337
banner351

GAÜ’den yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılında yaşanan Covid-19 pandemisi nedeniyle ekonomik anlamda zorluk yaşayan, çeşitli nedenlerden dolayı üniversite eğitimine başlayamamış ve ikinci bir üniversite eğitimi almak isteyen KKTC vatandaşlarına ve lise eğitimini KKTC’de tamamlamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik 2020-2021 Akademik yılı bahar dönemi için, Pilotaj Bölümü hariç tüm bölümlerine sınavsız yüzde 100 burslu öğrenci alma kararı alındığı kaydedildi.

banner341
GAÜ’nün 7 farklı ülkede bulunan global kampüsleriyle öğrencilere dünyanın kapılarını açmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, 2020-2021 Akademik yılı Bahar dönemi yüzde 100 burslu öğrenci kabullerinin başladığı ve başvuruların kontenjan ile sınırlı olduğu vurgulandı.

GAÜ’nün 35. yılına özel sunduğu sınavsız yüzde 100 burs fırsatı ile ilgili ayrıntılı bilgi ve kayıt şartlarına, [email protected] mail adresi ya da 0850 650 2000 numaralı telefon numarasından ulaşılabileceği bildirildi.

banner360
Son Güncelleme: 23.01.2021 17:08
Anahtar Kelimeler:
Tam BursKktcGaü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Tatar’a kitap takdimi
Cumhurbaşkanı Tatar’a kitap takdimi
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı son kararlar!
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı son kararlar!
Vergi-sen’den Gelir ve Vergi Dairesi yönetimine tepki…
Vergi-sen’den Gelir ve Vergi Dairesi yönetimine tepki…
Evde aşı yaptırmak için müracaat şart!
Evde aşı yaptırmak için müracaat şart!
Ehliyetsiz sürücü polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalıştı, yakalandı
Ehliyetsiz sürücü polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalıştı, yakalandı
Tatar AB Komisyonu yetkilileriyle telekonferans aracılığıyla görüştü
Tatar AB Komisyonu yetkilileriyle telekonferans aracılığıyla görüştü
Saner: “Cypfruvex, üreticinin zarar görmemesi ve fiyat kontrolü için denge unsuru”
Saner: “Cypfruvex, üreticinin zarar görmemesi ve fiyat kontrolü için denge unsuru”
İlarma Süpermarket'in deposunda yangın!
İlarma Süpermarket'in deposunda yangın!
Demirhan Polis Karakolu telefonunda arıza
Demirhan Polis Karakolu telefonunda arıza
KTTO 2021 bütçesini değerlendirdi
KTTO 2021 bütçesini değerlendirdi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim