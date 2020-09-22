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GAÜ’DEN KKTC’YE özel güz dönemi Pedagojik Formasyon için son başvuru 9 ekim

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Öğrenci İşleri Daire Başkanı Zerin Gürler, Pedagojik Formasyon programının “Güz Dönemi” kayıtları ile ilgili açıklamada bulundu.

22 Eylül 2020 Salı 12:19
GAÜ’DEN KKTC’YE özel güz dönemi Pedagojik Formasyon için son başvuru 9 ekim
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GAÜ’nün 2020 Güz Dönemi, KKTC vatandaşları için Pedagojik Formasyon kayıtlarının devam ettiğini belirten Gürler; Lisans bölümünden mezun olan veya mezun durumunda olan KKTC vatandaşı ve KKTC’de öğretmen olarak görev yapmak isteyen adaylarının, pedagojik formasyon eğitimi alarak öğretmen olma şansını yakalayacaklarını ifade etti.

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Gürler açıklamasının devamında ise şunları söyledi; “2020 Güz Dönemi için Pedagojik Formasyon programına, yalnızca KKTC uyruklu; üniversitelerin Lisans mezunu veya son sınıf öğrencileri başvuru yapabilecek. Pedagojik Formasyon programımızın dersleri, Ekim 2020’de başlayacaktır.  İlk dönem 6; ikinci dönem 4 ders, toplamda 10 ders olacak şekilde tamamlanacak olan programda, alanında uzman deneyimli hocalarımız eğitim boyunca, öğrencilerimize kendi bilgi ve deneyimlerini aktarmaktadır. Pedagojik formasyon sertifikası almaya hak kazanan öğretmen adayları, tüm KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı; ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarda görev alabileceklerdir.” ifadelerini kullandı.

Son Başvuru 9 Ekim Cuma

Ayrıca, GAÜ Pedagojik Formasyon programı için son başvuru tarihinin 9 Ekim 2020 olduğu belirtilen açıklamada, detaylı bilgi ve kayıt için, GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsü Öğrenci İşleri, 0392 650 2000 numaralı telefon numarası yada kayit@gau.edu.tr e-mail adresine başvurabileceği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)
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