GAÜ’den Girne Koleji Ziyareti

Girne Amerikan Üniversitesi (GAU) CEO’su Doç. Dr. Hüda Hüdaverdi ve yönetim kadrosu Girne Koleji’ni ziyaret etti.

Girne Amerikan Üniversitesi CEO’su Doç. Dr. Hüda Hüdaverdi başkanlığında GAÜ Franchise Koordinatörü Binnur Kırmızı, Girne Koleji Genel Müdürlüğü’nde Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko ve CEO Dilek Cambazoğlu ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Gün boyu devam eden toplantıların gündeminde ise eğitimin kalitesi ile çok yönlü düşünebilen multidisipliner bakış açısına sahip mutlu çocukların, ileride toplumsal değerlere bağlı bireyler olabilmesi için yenilikçi adımların atıldığı ve sürekliliğin korunması yönünde değerlendirmeler yapıldı.