GAÜ’den DHMİ Genel Müdür Yardımcısı Çakmak’a ziyaret

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) mezunlarından Enes Çakmak’ın, TC Cumhurbaşkanlığı kararnamesi doğrultusunda, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DMHİ) Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasının ardından, GAÜ İstanbul yetkileri ziyarette bulundu.

T.C. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğünde görev yapan ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile DHMİ Genel Müdür Yardımcılığına atanan Enes Çakmak’a; GAÜ Türkiye Koordinatörü Hande Ateş, Pilotaj Bölümü Türkiye İdari Yöneticisi Ömer Özdem, ve Pilotaj Bölümü Uçuş Hattı Sorumlusu Alihan Ovalı ziyarette bulundu.

Görüşmede, 1999-2004 yılları arasında GAÜ’de eğitim gören Çakmak, öğrencilik yıllarından bahsederken, üniversite yıllarını unutamadığını, Girne Amerikan Üniversitesi Ailesinin bir ferdi olmaktan onur duyduğunu ve GAÜ adına yapılan ziyaretten son derece mutlu olduğunu belirtti.