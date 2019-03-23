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GAÜ’den çifte şampiyonluk

GAÜ’den çifte şampiyonluk

23 Mart 2019 Cumartesi 18:24
GAÜ’den çifte şampiyonluk

KKTC Üniversite sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Masatenisi Şampiyonası’nda; Kadınlarda 4 ve Erkeklerde 6 takım mücadele ederken, GAÜ’nün Erkek ve Kadın takımı çifte şampiyonluk kazandı.

Gerçekleştirilen ödül töreninde şampiyon olan sporculara madalyalarını, GAÜ Sağlık Kültür ve  Spor Daire Başkanı Türkay AKPINAR ve KKTC Masatenisi Federasyonu Başkanı takdim etti.

Maç sonuçlarına göre Dereceler aşağıdaki gibi sonuçlanmıştır;

KADINLAR

1-GAÜ

2-DAÜ

3-YDÜ

4-AÖA

Maç sonuçları

1-GAÜ:3   YDÜ:2

2-GAÜ:3   DAÜ:0

3-GAÜ:3   AÖA:1

ERKEKLER

1-GAÜ

2-DAÜ

3-UFÜ

Maç sonuçları

1-GAÜ:3   UFÜ:0

2-GAÜ:3   LAÜ:0

3-GAÜ:3   DAÜ:0

4-GAÜ:3   YDÜ:0

5-GAÜ:3   KAÜ:0

Son Güncelleme: 23.03.2019 19:32
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