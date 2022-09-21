banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bakanlar Kurulu yaklaşık 3 saat süren toplantısını tamamladı
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Bakanlar Kurulu, Başbakan Üstel başkanlığında toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Trafik kazaları...
Trafik kazaları...
Erhürman'dan hükümetin emirname kararına tepki
Erhürman'dan hükümetin emirname kararına tepki
CTP MYK görev dağılımı yaptı...
CTP MYK görev dağılımı yaptı...
banner404

GAÜ’den ‘4. Sinevizyon U.F.F "Sinemacı Nafi" Ödül Töreni’ne destek

21 Eylül 2022 Çarşamba 01:31
GAÜ’den ‘4. Sinevizyon U.F.F "Sinemacı Nafi" Ödül Töreni’ne destek

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) destekleriyle gerçekleşen 4. Sinevizyon U.F.F. kapsamındaki Sinemacı Nafi Ödül Töreni’nde ödüller sahiplerini buldu.

GAÜ’nün destek olduğu Sinevizyon U.F.F. kapsamındaki Sinemacı Nafi Ödül Töreni, Alsancak Belediyesi Özgürlük Milli Parkı’nda gerçekleşti. Sinemacı Nafi Ödül Töreni’ne; Alsancak Belediye başkanı Fırat Ataser, Lapta Belediye başkanı Mustafa Aktuğ ile Girne Belediye başkanı Nidai Güngördü katıldı. Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği, Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti, Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi ile basın mensupları da geceye katılımda bulundu. 4. Sinevizyon Uluslararası Film Festivali’nde kısa film ve belgesel etkinliğinde ödüller takdi edildi.

33 ülkeden 167 filmin başvurduğu festivalde, en iyi kısa film Türkiye’den Utku Çırak’ın “Gaz” isimli filmi olurken, en iyi belgesel ise yine Türkiye’den Sedat Benek’in “Harran School: El battani” seçildi. Kıbrıs Genç TV’den Didem Gürses, En İyi Kadın Haber Sunucusu dalında ödül aldı. Gecede, En İyi Erkek Haber Sunucusu dalında en çok oyu Burhan Canbaz aldı. Törende, En İyi Spor Programı Sunucusu dalında ise Hüseyin Kıral ödüle layık görüldü.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne - Güzelyurt anayolundaki kazada bir kişi yaralandı
Girne - Güzelyurt anayolundaki kazada bir kişi yaralandı
Lefkoşada ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç yayaya çarptı
Lefkoşada ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç yayaya çarptı
Oğuzhan Hasipoğlu'nun girişimi vatandaşları memnun etti
Oğuzhan Hasipoğlu'nun girişimi vatandaşları memnun etti
Evinde rahatsızlanan kişi hayatını kabetti
Evinde rahatsızlanan kişi hayatını kabetti
Cezaevi çalışanı Alkan Olsun sevenlerini yasa boğdu
Cezaevi çalışanı Alkan Olsun sevenlerini yasa boğdu
Bakanlar Kurulu yaklaşık 3 saat süren toplantısını tamamladı
Bakanlar Kurulu yaklaşık 3 saat süren toplantısını tamamladı
Sağlık Bakanlığı Ani Ölümlerle İlgili Araştırma Komisyonu, Kalp Hastalığı Nedeniyle Ölümlerde Geçmiş Yıllara Göre Artış Yaşanmadığını Bildirdi
Sağlık Bakanlığı Ani Ölümlerle İlgili Araştırma Komisyonu, Kalp Hastalığı Nedeniyle Ölümlerde Geçmiş Yıllara Göre Artış Yaşanmadığını Bildirdi
Bakanlar Kurulu, Başbakan Üstel başkanlığında toplandı
Bakanlar Kurulu, Başbakan Üstel başkanlığında toplandı
Trafik kazaları...
Trafik kazaları...
Erhürman'dan hükümetin emirname kararına tepki
Erhürman'dan hükümetin emirname kararına tepki

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim