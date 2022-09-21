GAÜ’den ‘4. Sinevizyon U.F.F "Sinemacı Nafi" Ödül Töreni’ne destek

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) destekleriyle gerçekleşen 4. Sinevizyon U.F.F. kapsamındaki Sinemacı Nafi Ödül Töreni’nde ödüller sahiplerini buldu.

GAÜ’nün destek olduğu Sinevizyon U.F.F. kapsamındaki Sinemacı Nafi Ödül Töreni, Alsancak Belediyesi Özgürlük Milli Parkı’nda gerçekleşti. Sinemacı Nafi Ödül Töreni’ne; Alsancak Belediye başkanı Fırat Ataser, Lapta Belediye başkanı Mustafa Aktuğ ile Girne Belediye başkanı Nidai Güngördü katıldı. Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği, Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti, Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi ile basın mensupları da geceye katılımda bulundu. 4. Sinevizyon Uluslararası Film Festivali’nde kısa film ve belgesel etkinliğinde ödüller takdi edildi.

33 ülkeden 167 filmin başvurduğu festivalde, en iyi kısa film Türkiye’den Utku Çırak’ın “Gaz” isimli filmi olurken, en iyi belgesel ise yine Türkiye’den Sedat Benek’in “Harran School: El battani” seçildi. Kıbrıs Genç TV’den Didem Gürses, En İyi Kadın Haber Sunucusu dalında ödül aldı. Gecede, En İyi Erkek Haber Sunucusu dalında en çok oyu Burhan Canbaz aldı. Törende, En İyi Spor Programı Sunucusu dalında ise Hüseyin Kıral ödüle layık görüldü.