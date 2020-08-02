GAÜ’den 35. yılında mimarlık ve iç mimarlık bölümlerine %100 burs

Sanat, tasarım, mimarlık ve iç mimarlık alanlarındaki akademik platformlar arasında,"öğrenci odaklı" ilkelerini yineleyen Girne Amerikan Üniversitesi ( GAÜ ) Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi; Yaşam alanlarımızın görünürlüğünün kalitesine yönelik, farkındalık içeren eğitim ve öğretim yaklaşımında da evrensel ideallerini koruyor.

GAÜ Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Mehmet Adil, tercih döneminde konuyla ilgili yaptığı bir değerlendirmede; “Hem öğrencilerimiz, hem akademisyen arkadaşlarımız çok farklı yer ve ülkelerden, farklı inanç sistemlerinden gelmektedir. İnanıyorum ki; Bu, bizim için çok büyük bir artı ve şanstır. Bu olağanüstü birlikteliğe yeni öğrencilerimizle güç katacağız.” sözleri ile, alana ilgi duyan aday öğrencilere seslendi.

Doç. Dr. Adil, temenni ve önerilerini ise şu cümle ile ifade etti. “Tüm amacımız, öğrenci arkadaşlarımızı; en yüksek potansiyele ulaştırmak için, en iyi düzeyde öğretim ve eğitimdir. Aday öğrencilerimize şunu da içtenlikle söylemek isterim ki; Eğer heyecan verici şekilde ve duyumsayacağınız zevk ile, öğretim ve öğrenim tecrübesi edinmek istiyorsanız, fakültemiz tam size göredir."

Hazırlık hariç, dört yıllık eğitim süresi dahilinde altı bölümde; Katılımcı- interaktif yöntem, disiplinler arası iş birliği ile akademik çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Adil, "Bu bölümler sıra ile mimarlık, iç mimarlık, grafik tasarım olarak geçmektedir. Bu bölümlerimizin eğitim dili, İngilizce'dir. Ayrıca, 'Türkçe Eğitim Dili'nde de, yine mimarlık ve iç mimarlık bölümlerimiz güçlü seçenekler olarak yer almaktadır. Aramıza katılacak, uluslararası yeni öğrencilerimiz ile 2020- 2021 Akademik Yılı'na hazırız. ” dedi.

GAÜ’den 35’inci Yılında Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümlerine %100 Burs Fırsatı

Ayrıca, konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, Yükseköğretimde kutladıkları 35’inci yıl dolayısıyla GAÜ Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde bulunan; Mimarlık ve İç Mimarlık bölümlerini YKS sonucunda tercih edecek öğrencilere, 7 yıl kesintisiz %100 burs olanağı sağlanacağı ifade edildi. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve detaylara; aday.gau.edu.tr web adresinden yada, 0850 650 2000 numaralı çağrı merkezinden ulaşılabileceği belirtildi.