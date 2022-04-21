GAÜ’de turizm haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Gastronomi ve Turizm Kulübü GAÜ’lü öğrencilere Turizm Haftası kapsamında içinde çeşitli etkinliklerin de bulunduğu bir program gerçekleştirecek.

GAÜ Gastronomi ve Turizm Kulübü’nün organize ettiği Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 28-29 Nisan saat 12.00’de GAÜ Spectrum Uluslararası Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan programın içeriğinde kariyer günleri düzenlenecek, çeşitli oyunlar ve etkinlikler yapılacak, hediyeler verilecek, yiyecek- içecek ikramları sunulacak ve öğrencilerin eğlenmesi için DJ performansları sergilenecek.