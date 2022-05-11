GAÜ’de söyleşi gerçekleştiren ünlü oyuncu Uğur Aslan’a ilgi yoğun oldu

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ünlü isimlerin söyleşilerine ev sahipliği yapmaya devam ederken bir başarılı söyleşiye daha imza attı.

10 Mayıs saat 16.00’da, GAÜ Uluslararası Spectrum Kongre Merkezi’nde gerçekleşen söyleşide ünlü oyuncu ve şarkıcı Uğur Aslan hayranları ile bir araya geldi. Ünlü oyuncu Uğur Aslan, GAÜ akademik ve idari kadrosu, öğrenciler ve halk tarafından oldukça yoğun ilgi gördü.

Birbirinden başarılı dizi, film ve program projeleri ile adından sıkça söz ettiren ve son olarak Afara ve Yargı dizisinden tanınan Aslan burada yaptığı konuşmada, “Hem tiyatro hem müzik yaptım ve müzikli hikayeleri çok seven biriyim. İnsanlarla doğrudan iletişimi çok seviyorum ve dolayısıyla yaptığım işte de bunu icra etmeye çalışıyorum. Bugün Girne Amerikan Üniversitesi’nde olmaktan dolayı çok mutluyum” diyerek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Söyleşi sonunda soru-cevap bölümü de yapılırken, oyunculuğu ve sesinin yanında mütevazi ve alçak gönüllülüğü ile öğrencilerin hayranlığını kazanan Aslan’a katılımından dolayı GAÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu tarafından plaket takdim edildi.