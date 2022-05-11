banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kalbine yenildi
Kalbine yenildi
54 yaşında yaşamına son verdi
54 yaşında yaşamına son verdi
Gözler bugün yapılacak UBP Parti Meclisi toplantısına çevrildi
Gözler bugün yapılacak UBP Parti...
Arpa ve buğday fiyatları belirlendi!
Arpa ve buğday fiyatları belirlendi!
Ankara-Üstel-Jet krizi…
Ankara-Üstel-Jet krizi…
banner405

GAÜ’de söyleşi gerçekleştiren ünlü oyuncu Uğur Aslan’a ilgi yoğun oldu

11 Mayıs 2022 Çarşamba 20:49
GAÜ’de söyleşi gerçekleştiren ünlü oyuncu Uğur Aslan’a ilgi yoğun oldu

banner341
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ünlü isimlerin söyleşilerine ev sahipliği yapmaya devam ederken bir başarılı söyleşiye daha imza attı.

10 Mayıs saat 16.00’da, GAÜ Uluslararası Spectrum Kongre Merkezi’nde gerçekleşen söyleşide ünlü oyuncu ve şarkıcı Uğur Aslan hayranları ile bir araya geldi. Ünlü oyuncu Uğur Aslan, GAÜ akademik ve idari kadrosu, öğrenciler ve halk tarafından oldukça yoğun ilgi gördü.

Birbirinden başarılı dizi, film ve program projeleri ile adından sıkça söz ettiren ve son olarak Afara ve Yargı dizisinden tanınan Aslan burada yaptığı konuşmada, “Hem tiyatro hem müzik yaptım ve müzikli hikayeleri çok seven biriyim. İnsanlarla doğrudan iletişimi çok seviyorum ve dolayısıyla yaptığım işte de bunu icra etmeye çalışıyorum. Bugün Girne Amerikan Üniversitesi’nde olmaktan dolayı çok mutluyum” diyerek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Söyleşi sonunda soru-cevap bölümü de yapılırken, oyunculuğu ve sesinin yanında mütevazi ve alçak gönüllülüğü ile öğrencilerin hayranlığını kazanan Aslan’a katılımından dolayı GAÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu tarafından plaket takdim edildi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
UBP Parti Meclisi toplantısı tamamlandı
UBP Parti Meclisi toplantısı tamamlandı
Cumhurbaşkanlığı: UBP PM’nin Üstel’i yetkilendirmesi sorumluluk bilinciyle alınan bir karar
Cumhurbaşkanlığı: UBP PM’nin Üstel’i yetkilendirmesi sorumluluk bilinciyle alınan bir karar
Polis Okulu Müdürlüğü’nde kan bağış kampanyası düzenlendi
Polis Okulu Müdürlüğü’nde kan bağış kampanyası düzenlendi
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Beklenen ödeme yarın yapılıyor
Beklenen ödeme yarın yapılıyor
Erhürman: “Yaşananları yemizleyecek olan halkın İradesidir”
Erhürman: “Yaşananları yemizleyecek olan halkın İradesidir”
UBP Parti Meclisi toplandı
UBP Parti Meclisi toplandı
Çiftçiler Birliği: “Zahire fiyatları henüz tespit edilmedi. Kimsenin bizim adımıza açıklama yapma yetkisi yok”
Çiftçiler Birliği: “Zahire fiyatları henüz tespit edilmedi. Kimsenin bizim adımıza açıklama yapma yetkisi yok”
Çavuşoğlu Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’ndan bir heyeti kabul etti
Çavuşoğlu Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’ndan bir heyeti kabul etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim