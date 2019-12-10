GAÜ’de panel düzenlendi

Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin düzenlediği, “Şehirlerin Sürdürülebilirliğinde Yüksek Öğretimin Önemi: Girne Bölgesi” konulu panel GAÜ Milenyum Senato Konferans Salonunda gerçekleştirildi…

Panelin açılışında konuşan GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Doçent Doktor Neriman Saygılı, insanların yaşamlarını sağlıklı, güvenli ve kaliteli ortamlarda sürdürmelerinin büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, bunun da birçok kesimin işbirliğiyle mümkün olabileceğini kaydetti…

GAÜ Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Tülin Bodamyalı da panelin gerçekleşmesine katkı koyan herkese teşekkür ederek, panelin özelde Girne’ye genelde ülkeye hayırlı olmasını diledi…

UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra da dünyada her alanda yaşanan hızlı gelişmelere paralel olarak gündemde olan sürdürülebilir şehir kavramının, ülkede de uygulanması gerektiğine vurgu yaptı.

Altuğra, yaşanan hızlı kentleşmenin beraberinde bazı sorunları da beraberinde getirdiğini belirterek, uzun soluklu ve sürdürülebilir bir kalkınma için politikalar oluşturulmasının elzem olduğunu dile getirdi…

Altuğra, nüfus artışının büyük yatırımları da beraberinde getirdiğini, ilçedeki mevcut sorunların, nüfus artışıyla belirginleştiğini söyleyerek, gelecek nesillerin yaşamlarını sürdürebileceği bir kent yaratmak için şimdiden birçok kavramın hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı…

Konuşmaların ardından, GAÜ Okullar Grubu Küresel Strateji ve İşbirlikleri Direktörü Doçent Doktor İsmet Esenyel, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ve Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan’ın konuşmacı olduğu panele geçildi…