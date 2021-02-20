GAÜ’de “Pandemi sürecinde eğitim”konuşuldu

GAÜ Öğretim Üyesi, Gazeteci-Yazar Ali Baturay moderatörlüğündeki online sohbette konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın misyonunun, özellikle pandemi sürecinde eğitimin yüz yüze ve sürekli olmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Bugün gelinen noktada, 103 milyon öğrencinin 82 bininin online aktif olarak hizmet aldığını, bunların 40 bininin ülkede bulunduğunu; 13 bin 500 kişinin ise KKTC vatandaşı, diğerlerinin de yabancı uyruklu olduğunu ve Türkiye’den gelen öğrenciler olduğunu söyleyen Amcaoğlu, şöyle dedi:

“Bizler bütün dünyanın söylemiş olduğu şeyi söylüyoruz. Rektörlerimizin de tespit ettiği ve önerdiği gibi; uygulamalı fakültelerden mezun olacak olan ve iki yıllık ön lisans eğitimlerinden mezun olacak olan öğrencilerin tüm dünyada olduğu gibi uygulamalı derslerin alınabilmesini sağlamak zorundayız. Bu yüzden aşılamalara öncelik verdik. Yaklaşık 17 bin 550 öğrenci içerisinde adaya gelmesi muhtemel olan öğrencilerin ve mezuniyet durumundaki öğrencilerin mezun olmasıyla alakalı sağlıklı adımlar atılabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Öğrencilerimizin PCR ve 10/14 gün karantina sürelerini ücretsiz olmasını sağlamayı hedefleniyoruz.”

Bakan Amcaoğlu, 1-5 Nisan arasında yüz yüze eğitime geçilmesini planladıklarını kaydederek eğitimde de aşılanmanın süratle yapılması gerektiğini söyledi.

Öğrenci dostu ada projesinden de bahseden Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Öğrencilerin adaya gelip eğitim ve öğretimlerini devam ettirirken, kirası dâhil olmak üzere bütün alacağı mal ve hizmetlerin anlaşılmış olan işletmeler tarafından, daha avantajlı olarak faydalanmasıdır. üstelik teknolojiyi de bu alanda kullanarak, SMS yoluyla bütün bilgilere ve anlaşmalı işletmelere kolayca ulaşabileceklerdir. Öğrenci dostu ada kartı projesinden sadece yabancı uyruklu öğrenciler değil, KKTC vatandaşları da faydalanma fırsatı bulabileceklerdir” dedi.

PROF. DR. HASGÜLER: “BELKİ DE BU DÖNEM BİZİM İÇİN BİR FIRSATTIR”

YÖDAK Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Hasgüler de konuşmasında, “1983’te KKTC’nin ilanıyla birlikte dünyanın siyasi ve ekonomik izolasyonuyla karşı karşıya kaldık. Bugün ise dünyanın kendini izole ettiği pandemi süreciyle karşı karşıyayız. Belki de bu dönem bizim için bir fırsattır. Hem dönemin karar vericileri hem üniversite yatırımı yapmış iş insanlarına bu dönemi aslında bilim ile izole edilmesi gerektiğini bize kanıtlamıştır. Pandeminin bizim için her bakımdan derinleşme sürecine katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

YÖDAK’ın 2021 yılını kurumsallaşma, uluslararası alana açılma ve kalite yılı ilan ettiğini belirten Hasgüler, ciddi sürprizler yapacaklarını ifade etti.

Hasgüler, temelde pandemi sürecinde dikkat ettikleri şeyin, yükseköğretim kurumlarının YÖK üzerinden dünyaya açılması olduğunu belirterek “YÖK KKTC Üniversiteleri’nin dünyaya açılma kapısıdır. Yeni açılan üniversiteleri de denetmeleri yerinde yapmak kayıtla sisteme geçirmiş bulunduk. Sistem artık üniversite sayısı bakından çoktan doygunluğa ulaştı. Karar vericilerin pandemiyi de dikkate alarak bu üniversiteleri araştırma ve geliştirme üniversitesi sınıflandırmasına koymaya başlamamız gerekiyor” dedi.

YRD. DOÇ. DR. ÖZDEMİR: “BİZ ZATEN ÖĞRENCİLERİMİZİ DİJİTALE HAZIRLAYAN BİR BÖLÜMDÜK”

GAÜ İletişim Fakültesi Basın Yayın Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir ise, “Pandemi süreci boyunca bizim çok büyük pürüzlerle karşılaştığımız söylenemez. Çünkü biz zaten öğrencilerimizi dijitale hazırlayan bir bölümdük. Kısa sürede e-learning sistemiyle, dijitalde eğitim vermeye başladık. 2019-2020 eğitim yılının başlarından itibaren öğrencilerimize artık dünyanın dijitalleşmeye başladığını ve iyi bir iletişimcinin dijitale hazır olması gerek diye sürekli geri bildirimlerde bulunduk” dedi.

Pandemi sürecinde teorik olarak bir kayıp olduğuna inanmadığını ifade eden Özdemir “Fakat yüz yüze eğitimin yerini alamaz. Çünkü öğrencileri yetileri üzerinden yetişiyorsunuz yüz yüze eğitim sürecinde. Kendi bilgi birikiminizi de yüz yüze eğitimde daha rahat aktarabilme fırsatı bulabiliyoruz” dedi.