GAÜ’de “Önyargı ve Ayrımcılık” konulu sempozyum gerçekleştirildi

Açılış konuşmasını gerçekleştiren GAÜ Psikoloji Kulübü Başkanı Süleyman Kahya; “GAÜ Psikoloji Kulübü olarak her adımımızda bizlere güvenen ve üniversitemizin kurumsallığında, psikoloji biliminin gölgesinde, planladığımız her etkinlikte psikoloji bölümü öğrencileri başta olmak üzere, her katılımcımızı mesleki ve entelektüel gelişimi hususunda ki kaygımızın ön planda olduğunu belirtmek isterim. Gerek bu gün, gerekse geçmişte yaptığımız etkinliklerle, psikoloji bilimine ve bizlere faydalı olmak adına, Sosyal bilimlerin ışığını, herkese yaymak amacımızı ispatlamış olduğumuzu düşünüyorum. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



TPÖÇG Akademik Ekip Sorumlusu Sıdıka Fatma Çardak; TPÖÇG Akademi’nin etkinliklerinden bahsederek; “TPÖÇG olarak bir aileyiz ve GAÜ Psikoloji Kulübü’de artık bizim ailemizden biri haline geldi. Başka GAÜ olmak üzere katılım gösteren herkese teşekkür ederim” dedi.





“Akıl Sağlığı Alanında Ön Yargı ve Ayrımcılık- Kuzey Kıbrıs’ta Durum’’ konulu konuşmasını gerçekleştiren Uzman Klinik Psikolog Sinem Ceral Yiğit; akıl sağlığında ön yargılar, kap yargılar ve psikolojik duygu durumları hakkında açıklamalarda bulundu.





Uzman Psikolog Ziba Sertbay; “LGBT+ Bireylere Yönelik” ve kendi projesi olan “Renklerin Çeşitliliği” hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Sertbay; eşcinsel bireylerin bulunduklarını durum içerisinde diğer insanlar tarafından yargılanmamaları ve önyargı ile karşılanmamaları, bu durumun hormanlar, psikolojik etkenler, çevre baskısından ve kişinin kendi benliğinde olduğunu belirtti.Uzman Psikolog Süreyya Geylan Gürdal sunumunda “Eğitim Bağlamında Önyargı ve Ayrımcılık” konusuna yer verdi. Gürdal konuşmasına önyargısız kimsenin olmadığını ve önyargının öğrenirken geliştiğini aktardı.

Uzman Gelişim Psikoloğu Dilara Altan; “Çocuk Psikolojisindeki Önyargı ve Ayrımcılık” ile ilgili sunumunda okul çağındaki çocukları ele alarak gerçekleştirdi. Altan sunumunda önyargının kaygı temelli olduğunu ve çocukların önyargılarının 3-5 yaş arasında oluşturduğunu bu önyargıların sosyalleşmeye başlayınca farkına varıldığını belirtti.



Uzman Klinik Psikolog Bengü Berkmen sunumunda terapistlerin yargı ve önyargılarından bahsetti bunun önüne nasıl geçilmesi gerektiği hakkında bilgiler paylaştı.

Berkem; “Önyargının bir insan yada insan grubuna karşı herhangi bir temeli olmayan kalıp yaygın düşüncelere denir. Bireylerin önyargılarıyla birlikte insan gruplarına karşı ayrımcılık göstermesi pozitif yönde olursa kayırma, negatif yönde olursa ayrımcılıktır” ifadelerini kullandı.



Uzman Klinik Psikolog Eşmen Tatlıcalı konuşmasını gerçekleştirirken önyargıya odaklı bir sunum gerçekleştirdi. Tatlıcalı konuşmasında empati kurmak, öz değerliliğin yükseltilmesi ve önyargının önüne geçmek amaçlı bir yaptırımın aynı zamanda her ayrımcılıkta bir cezalandırma olması gerektiğine dikkat çekti.



Psikolog Işıl Direktör sunumunda iş yerinde ayrımcılık ve önyargı hakkında gerçekleştirdi. Direktör konuşmasında iş yerlerinde cinsiyet, fiziksel engel, ırk ve din gibi nedenlerden dolayı ayrımcılık yapılabildiğini örneklerle belirtti.



Uzman Psikolog Türkmen Töre konuşmasında suç, önyargı ve ayrımcılık başlıklarını ele aldı. Töre suçun tam olarak ne olduğuna daire global olarak kabul edilen bir tanı olmadığını dile getirdi. Suçun yapısal, işlevsel ve toplumun bir parçası olduğuna dair bilinen teoremleri konuşmasında açıkladı.