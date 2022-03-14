GAÜ’de “Metaverse” Sertifikalı Eğitim Programı düzenlendi

GAÜ’den verilen bilgiye göre, GAÜ Spectrum Uluslararası Kültür Merkezi’nde yer alan Metaverse Sertifika Programı’nda, “Metaverse Nedir ve Neden Önemlidir” soruları cevaplandı.
14 Mart 2022 Pazartesi 13:15
Son Güncelleme: 14.03.2022 14:09
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), “Metaverse Sertifika Programı” düzenledi. Eğitimi, Blockchain ve Metaverse Eğitmen Danışmanı Devrim Danyal verdi.
GAÜ’den verilen bilgiye göre, GAÜ Spectrum Uluslararası Kültür Merkezi’nde yer alan Metaverse Sertifika Programı’nda, “Metaverse Nedir ve Neden Önemlidir” soruları cevaplandı.