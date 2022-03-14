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GAÜ’de “Metaverse” Sertifikalı Eğitim Programı düzenlendi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), “Metaverse Sertifika Programı” düzenledi. Eğitimi, Blockchain ve Metaverse Eğitmen Danışmanı Devrim Danyal verdi.

14 Mart 2022 Pazartesi 13:15
GAÜ’de “Metaverse” Sertifikalı Eğitim Programı düzenlendi

GAÜ’den verilen bilgiye göre, GAÜ Spectrum Uluslararası Kültür Merkezi’nde yer alan Metaverse Sertifika Programı’nda, “Metaverse Nedir ve Neden Önemlidir” soruları cevaplandı.

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Etkinlik, soru ve cevap bölümü sonrası GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Akkaya’nın konuşmacı Devrim Danyal’a plaket takdimi ile tamamlandı.

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Son Güncelleme: 14.03.2022 14:09
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