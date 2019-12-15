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GAÜ’de kış hastalıklarından korunmanın yolları anlatıldı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sağlık Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen “Kış Hastalıkları” Paneli düzenlendi

GAÜ’de kış hastalıklarından korunmanın yolları anlatıldı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sağlık Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen “Kış Hastalıkları” Paneli düzenlendi

15 Aralık 2019 Pazar 14:01
GAÜ’de kış hastalıklarından korunmanın yolları anlatıldı


Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sağlık Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen “Kış Hastalıkları” Paneli'nde grip,nezle, zatüre ve bunları bağlı gelişen ileri derecelerde ki hastalıklardan korunma ve tedavi yöntemleri hakkında önemli açıklamalar yapıldı.

Panelde konuşan GAÜ Tıp Fakültesi Akademisyeni Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hasan Acar ; Grip, nezle, zatüre hastalıklarından korunmamaya bağlı ölümlerin ortaya çıkabileceğini belirterek; bu tür hastalıklardan korunmanın en önemli yöneteminin aşı olduğunu belirtti.

Çocuklarda kış hastalıkları ve korunma yönetmelerinden bahseden GAÜ Hemşirelik ve Ebelik Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Dr. Emine Güllüelli,; “Sağlıklı bir birey hasta olan biri ile tokalaşmak,sarılmak gibi yakın temas halinde bulunuyorsa onunda hasta olma olasılığı yüksektir. Çocukların bağışıklık sistemi yetişkinlere göre daha düşük olduğu için erken grip aşısı çok önemlidir. Kış hastalıklarından korumanın bir diğer yolu bol bol C vitamin almak ve doğru beslenmeden geçer” dedi.

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Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi hakkında konuşan Güllüelli; “Normal doğum, ilk altı ay anne sütü , aşıların zamanlı ve doğru bir şekilde yapılması, bol sebze meyve ile vitamin takviyesi yapılması kişiyi kış hastalıklarından korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir” dedi.

Yetişkin bireylerin kış hastalıklarından nasıl korunmaları gerektiği hakkında konuşan GAÜ Smart Health Life Center doktorlarından İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Cenkler; H5N1, H1N1 virüsleri için gerekli olan aşıları , aşıların ne zaman yapılacağını ve aşıların yan etkilerini dile getirdi. Ayrıca grip ve grip komplikasyonlarınada değindi.
 

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Kış Hastalıklarından Korunmanın YollarıGAÜ “Kış Hastalıkları” Paneli
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