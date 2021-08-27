GAÜ’de iş sağlığı ve güvenliği sertifika eğitim programlarında başarılı olan katılımcılara sertifika verildi

2020-2021 akademik yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifika Eğitim Programları sonunda başarılı olan 150 katılımcıya sertifikaları GAÜ Rektörü Prof.Dr. Ali Haydar, GAÜSEM Direktörü Celal SAKKA, ve A Sınıfı İş Güvenliği uzmanı ve öğretim görevlisi Ersin SIĞA tarafından verildi. Konuyla ilgili olarak GAÜSEM Direktörü Celal SAKKA’dan yapılan açıklamada akademik uzmanlar tarafından hazırlanan AB standartlarında ulusal ve uluslararası düzeyde İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifika Eğitim programının amacını; çalışanları korumak, üretim ve işletme güvenliğini sağlamaktır ve alanında uzman bireylerin toplumsal gelişime bilgi ve deneyimleri ile destek olmaları olduğunu belirtti.

"Bilgi Toplumunda Bireyler Küresel Bilgiye Yön Vermeli"

GAÜSEM bünyesinde gerek bireysel gerekse kurumsal düzeyde uygulanabilen 200'den fazla eğitim programının yer aldığını da ifade eden GAÜSEM Direktörü Celal SAKKA, kişisel gelişim programları, mesleki eğitimler, dil eğitimleri, denizcilik, havacılık programları, dans kursları ve bilişim programları ile GAÜSEM'in geniş bir eğitim yelpazesi sunduğunun altını çizerek küresel rekabet ile profesyonel iş ve kariyerde modern bireyin bilgi toplumu içerisinde GAÜSEM eğitim programlarının küresel bilgiye yön veren bireylere dönüşmesine katkı sağladığını vurguladı.

GAÜSEM kursları hakkında detaylı bilginin www.gau.edu.tr web adresinden veya 650 20 00 no’lu telefon üzerinden 1224’a ulaşarak alınabileceğinin de belirtildiği açıklamada programlara katılmak isteyenlerin her türlü bilgi için [email protected] elektronik posta adresine başvurabilecekleri vurgulandı.