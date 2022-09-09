GAÜ’de düzenlenecek ‘Sufizm ve Mindfulness sempozyumu’, Cumhurbaşkanı Tatar’ın katılımı ile gerçekleşecek

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sufi Akademi başkanı, ünlü yazar, günümüzün Sufizm ve Felsefe Akımı’nın önde gelen temsilcisi Hakan Mengüç’ün katılımı ile gerçekleşecek "Sufizm ve Mindfulness Sempozyumu 2022"ye KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, KKTC DP Genel Başkanı Sayın Fikri Ataoğlu, DP Girne Milletvekili ve GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ve üst düzey devlet erkanı katılım gösterecek.

Gerçekleşecek olan "Sufizm ve Mindfulness Sempozyumu 2022"’de siz değerli basın mensuplarını da aramızda görmekten büyük onur duyarız.

Tarih : 10 Eylül 2022 Cumartesi

Saat : 09:30

Yer : GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi