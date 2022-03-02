GAÜ’de düzenlenecek olan geleceğin evreni ‘metaverse’ sertifikalı eğitim programına yoğun ilgi

‘METAVERSE’ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMINDA BİLETLER TÜKENMEK ÜZERE

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) düzenlediği özellikle eğitim sektöründe önemli yere sahip olan ‘Metaverse Sertifika Programı’nda Blockchain ve Metaverse Eğitmen Danışmanı Devrim Danyal eğitim verecek. GAÜ’den yapılan açıklamada söz konusu etkinliğe ilginin yoğun olduğu belirtildi.

12 Mart’ta saat 13.00 ve 18.00 arasında GAÜ Spectrum Uluslararası Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan ‘Metaverse Sertifika Programı’nda ‘Metaverse Nedir ve Neden Önemlidir?’ soruları Metaverse Eğitmen Danışmanı Devrim Danyal eşliğinde cevaplanacak. 4 farklı oturum şeklinde gerçekleşecek olan eğitim programı şu başlıklar altında yapılacak;

OTURUM

Metaverse Temel Kavramları

Metaverse Tarihçesi

Metaverse Donanım Gereksinimleri



Metaverse Dünyasında Yer Almak İçin Gerekenler

OTURUM

Sektörel Bazda Metaverse Kullanım Alanları

Metaverse Dünyası Finansal Ekosistemi

Token Ekonomi Ve Geleceğin Dijital Takas Sistemi

Metaverse Ve Tokenemics İle İlgili Birebir Soru Cevap





3. OTURUM



Sektörel Bazda Metaverse Kullanım Alanları

Metaverse Dünyası Finansal Ekosistemi

Token Ekonomi Ve Geleceğin Dijital Takas Sistemi

Metaverse Ve Tokenemics İle İlgili Birebir Soru Cevap

Metaverse Arsa Alımı

Sektörel Bazda Metaverse Kullanım Alanları

OTURUM

Metaverse Dünyası Finansal Ekosistemi

Token Ekonomi Ve Geleceğin Dijital Takas Sistemi

Metaverse Ve Tokenemics İle İlgili Birebir Soru Cevap

GAÜ’den konu ile ilgili yapılan açıklamada, söz konusu programın halka açık bir şekilde gerçekleşeceği, detaylı bilgi ve biletler için 05488352488 numarasına ulaşılabileceği belirtildi.

Blockchain, Kriptopara, Bitcoin, NFT ve Metaverse Eğitmen Danışmanı Devrim Danyal Kimdir?

İlk TV çocuklarından biri olarak doğdu.

1993’de Fizik Mühendisi oldu.

1995’de Türkiye’nin İlk Siber Güvenlik Mühendislerinden biri oldu.

+7 sene Dijital Medya ve Çizgi Film Stüdyoları kurdu. (TRT & AA)

+15 sene IT Güvenlik, Internet ve Mobil Servisleri kurdu. (Koç Holding Finans Grubu / Yapı Kredi)

+15 sene E-Ticaret projeleri kurguladı ve sattı & Operasyon ve Lojistik altyapıları kurdu.

+9 sene Global Teknoloji Firmaları için UX UI tester olarak görev yaptı.

+10 Internet Girişimcilik Projesinin sıfırdan oluşturulmasında ve satılmasında Danışmanlık yaptı.

+10 sene Profesyonel Voleybol oynadı.

+500 Girişim Projesine Destekçi Mentor olarak yol gösterdi.

+500 Türk Kadınına Dünya Çapında Sosyal Sorumluluk projesi olarak “Blockchain ve Kriptopara” eğitimi düzenledi, Dünyada İlk Kez İşitme Engellilere “Blockchain ve Kriptopara” anlattı.

+5000 Üniversite Öğrencisine “Blockchain ve Kriptopara” farkındalık seminerleri düzenledi.

+30 sene birçok etkinlikte konuşmacı oldu, bireysel, kurum ve topluluklara (+50.000 kişiye) yeni teknoloji eğitimleri verdi.