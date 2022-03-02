banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Otobüs durağına daldı
Otobüs durağına daldı
Trafikte tehlikeli yolculuk!
Trafikte tehlikeli yolculuk!
Kıb-Tek Müdürü Erdoğan yeni elektrik tarifeleri konusunda bilgi verdi
Yoksul muafiyetlerinde miktar artırıldı
Güven oylaması yarın
Güven oylaması yarın
Hani acıtmayacaktı!
Hani acıtmayacaktı!
banner404

GAÜ’de düzenlenecek olan geleceğin evreni ‘metaverse’ sertifikalı eğitim programına yoğun ilgi

02 Mart 2022 Çarşamba 16:28
GAÜ’de düzenlenecek olan geleceğin evreni ‘metaverse’ sertifikalı eğitim programına yoğun ilgi

GAÜ’de düzenlenecek olan geleceğin evreni ‘metaverse’ sertifikalı eğitim programına yoğun ilgi

‘METAVERSE’ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMINDA BİLETLER TÜKENMEK ÜZERE

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) düzenlediği özellikle eğitim sektöründe önemli yere sahip olan ‘Metaverse Sertifika Programı’nda Blockchain ve Metaverse Eğitmen Danışmanı Devrim Danyal eğitim verecek. GAÜ’den yapılan açıklamada söz konusu etkinliğe ilginin yoğun olduğu belirtildi.

12 Mart’ta saat 13.00 ve 18.00 arasında GAÜ Spectrum Uluslararası Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan ‘Metaverse Sertifika Programı’nda ‘Metaverse Nedir ve Neden Önemlidir?’ soruları Metaverse Eğitmen Danışmanı Devrim Danyal eşliğinde cevaplanacak. 4 farklı oturum şeklinde gerçekleşecek olan eğitim programı şu başlıklar altında yapılacak;

OTURUM

Metaverse Temel Kavramları

Metaverse Tarihçesi

Metaverse Donanım Gereksinimleri


Metaverse Dünyasında Yer Almak İçin Gerekenler

OTURUM

Sektörel Bazda Metaverse Kullanım Alanları

Metaverse Dünyası Finansal Ekosistemi

Token Ekonomi Ve Geleceğin Dijital Takas Sistemi

Metaverse Ve Tokenemics İle İlgili Birebir Soru Cevap



3. OTURUM


Sektörel Bazda Metaverse Kullanım Alanları

Metaverse Dünyası Finansal Ekosistemi

Token Ekonomi Ve Geleceğin Dijital Takas Sistemi

Metaverse Ve Tokenemics İle İlgili Birebir Soru Cevap

banner341
Metaverse Arsa Alımı

Sektörel Bazda Metaverse Kullanım Alanları

OTURUM

Metaverse Dünyası Finansal Ekosistemi

Token Ekonomi Ve Geleceğin Dijital Takas Sistemi

Metaverse Ve Tokenemics İle İlgili Birebir Soru Cevap

GAÜ’den konu ile ilgili yapılan açıklamada, söz konusu programın halka açık bir şekilde gerçekleşeceği, detaylı bilgi ve biletler için 05488352488 numarasına ulaşılabileceği belirtildi.

Blockchain, Kriptopara, Bitcoin, NFT ve Metaverse Eğitmen Danışmanı Devrim Danyal Kimdir?

İlk TV çocuklarından biri olarak doğdu.

1993’de Fizik Mühendisi oldu.

1995’de Türkiye’nin İlk Siber Güvenlik Mühendislerinden biri oldu.

+7 sene Dijital Medya ve Çizgi Film Stüdyoları kurdu. (TRT & AA)

+15 sene IT Güvenlik, Internet ve Mobil Servisleri kurdu. (Koç Holding Finans Grubu / Yapı Kredi)

+15 sene E-Ticaret projeleri kurguladı ve sattı & Operasyon ve Lojistik altyapıları kurdu.

+9 sene Global Teknoloji Firmaları için UX UI tester olarak görev yaptı.

+10 Internet Girişimcilik Projesinin sıfırdan oluşturulmasında ve satılmasında Danışmanlık yaptı.

+10 sene Profesyonel Voleybol oynadı.

+500 Girişim Projesine Destekçi Mentor olarak yol gösterdi.

+500 Türk Kadınına Dünya Çapında Sosyal Sorumluluk projesi olarak “Blockchain ve Kriptopara” eğitimi düzenledi, Dünyada İlk Kez İşitme Engellilere “Blockchain ve Kriptopara” anlattı.

+5000 Üniversite Öğrencisine “Blockchain ve Kriptopara” farkındalık seminerleri düzenledi.

+30 sene birçok etkinlikte konuşmacı oldu, bireysel, kurum ve topluluklara (+50.000 kişiye) yeni teknoloji eğitimleri verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emekli Polis Genel Müdürü Ali Kırgın yaşamını yitirdi
Emekli Polis Genel Müdürü Ali Kırgın yaşamını yitirdi
Sahte TL ve Stg'lere dikkat... 5 kişi tutuklandı
Sahte TL ve Stg'lere dikkat... 5 kişi tutuklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Trafik denetiminde uyuşturucu
Trafik denetiminde uyuşturucu
Sahte 20 sterlinlik ve 100 TL’lik banknotlar ele geçirildi
Sahte 20 sterlinlik ve 100 TL’lik banknotlar ele geçirildi
Yarın Fırtına Bekleniyor
Yarın Fırtına Bekleniyor
Pilli: “En büyük sorunumuz sistemsizlik”
Pilli: “En büyük sorunumuz sistemsizlik”
Meteoroloji Dairesi’nden şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Meteoroloji Dairesi’nden şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı
KTAMS’tan elektrik fiyatlarına yapılan zamma tepki
KTAMS’tan elektrik fiyatlarına yapılan zamma tepki
Otobüs durağına daldı
Otobüs durağına daldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim