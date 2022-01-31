GAÜ’de aşılama ve antıjen test hizmeti devam ediyor

GAÜ Smart Health Life Center İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Cenkler konuyla ilgili yaptığı açıklamada Cenkler, “Şu ana kadar üniversitemiz bünyesinde 15.000’in üzerinde halkımıza aşı yaptık. Aşı yapmak isteyen bölge halkının ve oturma izinli olarak KKTC’de bulunan kişilerin aşılanması devam ediyor” dedi. Cenkler ayrıca aşı olmadan önce online olarak asi.saglik.gov.ct.tr adresinden kayıt yapılması gerektiğini de vurguladı.

GAÜ’deki aşı merkezi ile ilgili de açıklamada bulunan Cenkler, böylesi bir aşı merkezinin açılması için öncelikle Sağlık Bakanlığı’nın istediği belirli şartlar vardır. Onları yerine getirdiğimiz için, bize aşı yapma yetkisi verilmiştir. Aynı yetki antijen testi için de söz konusudur” diye belirtti.