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GAÜ’de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla panel düzenlendi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) online etkinlikleri çerçevesinde, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla gerçekleşen “KKTC'de Pandemi Sürecinde elde edilen Başarılar, Sağlık Kurumları ve Sağlık Çalışanlarının Etkileri ve Daha İyi Nasıl Olabiliriz?” konulu etkinlik online olarak GAÜ'de gerçekleşti.

14 Mart 2021 Pazar 17:30
GAÜ’de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla panel düzenlendi
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) online etkinlikleri çerçevesinde, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla gerçekleşen “KKTC'de Pandemi Sürecinde elde edilen Başarılar, Sağlık Kurumları ve Sağlık Çalışanlarının Etkileri ve Daha İyi Nasıl Olabiliriz?” konulu etkinlik online olarak GAÜ'de gerçekleşti.

GAÜ Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof.Dr.Hasan Acar moderatörlüğünde gerçekleşen etkinliğe GAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Ali Ünyayar, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Nadide Gökçora, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Çağrı Cemaller ve Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Dr.Umut Öksüz katılım gösterdi.

Prof. Dr. Acar: “Covid-19 Virüsü Dünyada Ölüm Nedenleri Olarak 3. Sırada Yer Almaktadır”

GAÜ Tıp Fakültesi Öğr.Gör. Prof.Dr. Hasan Acar, pandemi ile mücadelede rol gösteren tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladığını belirterek; “Pandemi ile ilgili dünyada 198 ülkeden bazıları başarılı bir şekilde mücadele ederken bazıları ortalamada son sıralarda yer alıyor. Burada en önemli ölçütümüz ölüm oranlarıdır. Güney Amerika ülkeleri maalesef ölümün en çok görüldüğü ülkeler. Asya ülkeleri genel anlamda mücadele en ön sıradalar. KKTC'de pandemide mücadelede dünyada 7. sırada yer alıyor. KKTC'de bu başarıya imza atan tüm sektörleri yürekten kutlalamız lazım” dedi.

Prof. Dr. Gökçora: “Bu Süreçte Türkiye Cumhuriyeti Bizlere Çok Destek Vermiştir”

DAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Nadide Gökçora;  “Öncelikle tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Daha sağlıklı bir gelecek diliyorum” dedi.

Gökçora, pandemi ile mücadelenin daha fazla gelişmesi ve atılması gereken adımlar hakkında yaptığı açıklamalarda; “Başlangıçta az sayıda vaka ile başlamamız ve uzun bir süre 0 vaka ile devam etmemiz bir ada ülkesi olarak hem bir şans hemde bir başarı öyküsüdür. Bu süreçte özellikle Türkiye Cumhuriyeti gerek kitler gerek aşılar konusunda bize çok destek vermiştir. Geriye baktığımız zaman süreç devlet mekanizmaları ile yönetilmiş olarak göülüyor ve elbetter başarılı bir sınav verdiğimiz görülüyor. Siyasi ve sağlık otoriteleirinin ön plana çıktığını hep birlikkte izledik Hatta sağlık ve siyaset arasında hep bir çekişme yada çakışma yaşandı. Hepside bu doğal sürecin bir parçasıydı. Çünkü ilk defa böyle bir şey yaşanıyordu ve kimse aslında ne yapacağını bilmiyordu. Başarılı yapılan işlerin yanında geliştirebileceğimiz yönlerimiz var. Özellikle devlet mekanizmaları içinde akademik ve bilimsel bakış açısının zayıf kalması geliştirilmesi gereken bir yönümüzdür.

Prof. Dr. Ünuyayar: “Pandemi Eylem Planı, Pandemi ile Mücadele Etmenin Şartıdır”

Pandemi sürecinde bir şekilde yönetilmesi ve bununla ilgili bir “Pandemi Eylem Planı” olması gerekirken bizde böyle bir süreç yok. Kimin ne şekilde görev alması gerekiyor bunların mutlaka belirlenmesi gerekiyor. Bu süreç devam ediyor ve bunu yönetilmemiz bu planlara bağlı. Gerek devlet gerekse özel hastanelerde pandemide genel sağlık süreçlerinde standart denetim prosedürlerinin bir an önce entegre edilebilmesi ve bu denetimlerin bir an önce devreye sokulması gerekmektedir” dedi.

GAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Ali Ünyayar konu ile ilgili yaptığı açıklamalarda; “İlk pandemi başlangıcında toplanan Bilim Kurulu'nda konuşulan konular şuanda da devam etmektedir. Zaman içerisinde gördük ki; bilim kuruluna, Tabibler Odası veya Sağlık Bakanlığı elemanları gelmediği sürece oradakilerin teorik olarak bilgi vermekten başka yapılacak hiç bir şey olmayacaktır.

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Pandemi başlangıcında uluslararası kapalı olmamız, çok fazla turistin gelmemesi, toplu taşımanın durması ve mekanların kapatılması bize avantaj sağladı. Günün sonunda eksikliklerimizin farkında vardır. Bizler maske, mesafe ve hijyen kurallarını, PCR'ı, aşıyı anlatalım ama anlatmak ile bir  yere varılmıyor. Mekanların kapatılması beraberinde gelen ekonomik sorunlar dolayısıyla hükümette karar vermekte çok zorlandı ve halkın kafasıda fazlasıyla karıştı” dedi.

 Prof. Dr. Ünyayar: “Her Kurumun Oluşturacağı Pandemi Kurulu veya Yönetmeliği Olmalıdır”

Ünyayar; “Her kurumun oluşturması gereken pandemi kurulu ve yönetmeliği olmalıdır. Her kurumda tedavi olması gereken kişilerin önceliği belirlenmelidir. Çünkü kurumlarımızda kimlerin kronik rahatsızlığı var vs. gibi durumları bilmiyoruz” dedi.

KTTB Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Çağrı Cemaller pandeminin halka nasıl anlatıldığı ve Tabipler Birliği'nin yürüttüğü çalışmalar hakkında yaptığı açıklamalarda; “Bu pandemi sürecinde sağlıkla uğraşıyorsak öncelikle sağlığın ne demek olduğundan ve neyi sağlamamız gerektiğinden başlamamız lazım. Sağlık fiziksel, sosyal ve zihinsel bir bütün halinde bir iyilik durumudur. O yüzden bizim başarımızı değerlendirirken öncelikle fiziksel başarımızı değerlendiriyoruz. Sonrasında da zihinsel ve sosyal açıdanda başarılı olmayı sağlamamız gerekiyor” dedi.

Dr. Cemaller: “Aşılama Ekibi ile Tarama Ekipleri, Koordineli ve Alınan Kararlara Uygun Olarak Organizasyonu Sağlanmalı”

Cemaller; “Bu süreçte Tabipler Birliği'nde çok aktif bir mücadele vardı. Öncelikle hastalıkla tanışma sürecimiz oldu. Hastalığı tanımak ve anlamak sonrasında toplumu yönlendirmeye çalıştık. Bu salgın ülkemize geldikten sonra da çok büyük bir mücadele içine girdik.Bu süreçte hastalarla ilgilenirken birde onların haklarını korumamız gerekti. Hastaların isimleri açıklanmak istedi ve konuyla ilgili toplumsal bir baskı oluştuğunu hissettiğimizde yine toplumu hasta hakları yönünde bilgilendirmeye çalıştık.

Pandemi ile mücadelede bizim için önemli olan organize olabilmektir. Pandemi tedavisini yapan ekip, temas takip ekibi, aşılama ekibi ve tarama ekibinin koordineli ve alınan kararlara uygun olarak organizasyonun sağlanmasıdır. İş birliği ve koordinasyonun sağlanması için sağlık alanında örgütlü ve temsiliyeti olan örgütlerle koordineli bir şekilde çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir” dedi.

Öksüz: “Pandemide Vatandaşlar Hastaneye Gitmeye Korktukları için Önce Eczanelere Danıştıklar”

 Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Dr.Umut Öksüz, pandemi sürecinde eczacıların yaşadığı sıkıntılar hakkında yaptığı açıklamalarda; “Covid-19 pandemisi ile mücadelede sürecinde biz KKTC'de bugüne kadar yalnızca 2 eczacımızın test sonucu pozitif çıktı şuanda kendileri sağlıklarına kavuştular ve işlerinin başındalar. Türkiye'de maalesef 46 meslektaşımız görevi başında bu hastalık yüzünden hayatını kaybetti. KKTC'de vakaların bu denli az olması bizlerinde ne kadar buna duyarlı olduğumuzun göstergesidir.

Eczacılarında Sağlık Komiteleri'nden birine alınması gerekmektedir. Sağlıkta üç bacak vardır; doktorlar, hemşireler ve eczacılar. Bu pandemide vatandaşlar hastaneye gitmeye korktukları için önce eczaneye danıştıklarına şahit olduk.

Maalesef ki devletimizin eksik uyguladığı kararlar sonucunda oluşan tüm yapılara, zihniyetlere karşı çok çaba gösterdik. Hükümet tarafından belirlenen maske fiyatları ve pandemi ile beraber artan fiyatlardan dolayı eczacılarımız suçlandı. Sürecin en başında Bakanlar Kurulu daha kararlarını açıklamadan eczacılarımız kendi tedbirlerini aldı ve şuanda da almaya devam etmektedir” dedi.

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