Lefkoşa, 30 Temmuz 19 : GAÜ Spor Bölümleri, Özel Yetenek Sınavlarına devam ediyor.

GAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde bulunan Antrenörlük ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümleri için özel yetenek sınavları devam ediyor.

Spor Yüksekokulu bünyesinde bulunan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük bölümleri için özel yetenek sınavlarının GAÜ Kıbrıs yerleşkesinde her Perşembe saat 14:00’da gerçekleşmeye devam edeceği vurgulanırken, başvuru için istenilen belgelerin; Başvuru formu (kayıt esnasında matbu olarak verilecektir.), 2019 TYT sınav sonuç belgesinin fotokopisi, Diploma fotokopisi, Nüfus cüzdanının fotokopisi ve 2 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraf olduğu söylendi.

Açıklamada, başvuru koşulları, gereken belgeler, bölümler hakkında detaylı bilgi ve merak edilen konular ile ilgili detaylı bilgiye aday.gau.edu.tr web adresinden veya 0 850 650 2000 numaralı telefondan ulaşılabileceği bildirildi.

(HUR/ŞEB)

