Gaü: “önümüzdeki Dönem Örgün Eğitim Sistemiyle Kampüsümüzde Olacağız”

Lefkoşa, 6 Ağustos 20 : Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, öğrencilerle buluşmak için yoğun bir hazırlık içinde olduklarını kaydetti. Akpınar, “Önümüzdeki dönem örgün eğitim sistemiyle kampüsümüzde olacağız” dedi.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, Akpınar, vizyonları ve yurt dışı kampüsleri hakkında yaptığı açıklamada, “GAÜ küresel yükseköğretim programı ve bu konudaki çalışmalarıyla vizyon sahibi bir konumdadır. Olası bir durumda örgün eğitim online olursa bunun için gerekli alt yapıya sahibiz, her türlü duruma da hazırlıklıyız” ifadelerine yer verdi.



GAÜ’nün kurulduğu günden itibaren globalleşmek için çaba sarf ettiğini belirten Akpınar, öğrencilerin farklı kültürden öğrencilerle 7 farklı ülkede bir araya gelme şansına sahip olduğunu da söyledi.(RÇ/FEZ)