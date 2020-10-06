Gaü’nün Kktc\'ye Özel İndirimli Master Ve Doktora Programlarına Son Başvuru 9 Ekim

Lefkoşa, 6 Ekim 20 (.): Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), yükseköğretimde kutladığı 35. yılı dolayısıyla, mezunlarına ve KKTC'ye özel indirimli master ve doktora programlarına son başvuru tarihinin 9 Ekim olduğunu açıkladı.

GAÜ’den yapılan yazılı açıklamada, YÖK, YÖDAK, Eduniversal, IACBE ve dünyanın önde gelen diğer akreditasyon ve denklik kurumlarından onaylı 44 Master ve 15 Doktora programı için dönem fark etmeksizin mezunlarına, KKTC vatandaşlarına, TSK ve Güvenlik Kuvvetleri, Polis, Şehit ve Gazi Çocukları ile Elçilik Mensupları ve eşlerine özel indirim fırsatı sunulduğu belirtildi.

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne kampüs bünyesinde bulunan 44 Master programı için 2020 güz dönemi kayıtlarında 1800 Euro (tüm program), 15 doktora programı için ise 2020 güz dönemi kayıtlarına özel ücretin 5 bin Euro (tüm program) olduğu ifade edildi.

Son başvuru tarihinin 9 Ekim Cuma olduğu belirtilen açıklamada, aday öğrencilerin, www.gau.edu.tr ve graduate.gau.edu.tr web adreslerinden ayrıntılı bilgi alınabileceği, başvuru işlemlerinin ise bilgi@gau.edu.tr mail adresi üzerinden yürütülebileceği bildirildi.

(HUR/GÜL)

