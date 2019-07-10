Gaü Müzik Öğretmenliği Bölümü Yetenek Sınavı 16 Temmuz’da

Lefkoşa, 10 Temmuz 19 : Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi bünyesinde eğitim veren Müzik Öğretmenliği Bölümü’nün Özel Yetenek Sınavı 16 Temmuz Salı günü yapılacak.
Yetenek sınavıyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Müzik Öğretmenliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sönmezler, yetenek sınavını katılmak isteyen adayların, https://education.gau.edu.tr/muzik_ogretmenligi_bolumu.html adresinden “Yetenek Giriş Sınavı Başvuru Formu”nu doldurarak, ahmetsonmezler@gau.edu.tr ve info@gau.edu.tr adresine iletmeleri gerektiğini belirtti.
(AK/HA)