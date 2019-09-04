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Gaü Drama Ve Oyunculuk Bölümü İçin Özel Yetenek Sınavı Yapılacak

Lefkoşa, 4 Eylül 19 : Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sahne Sanatları Yüksekokulu Drama ve Oyunculuk Bölümü 2019-2020 Akademik yılı özel yetenek sınavı, 10 Eylül Salı günü Ankara ve 13 Eylül Cuma günü Girne’de yapılacak.

Gaü Drama Ve Oyunculuk Bölümü İçin Özel Yetenek Sınavı Yapılacak

Lefkoşa, 4 Eylül 19 : Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sahne Sanatları Yüksekokulu Drama ve Oyunculuk Bölümü 2019-2020 Akademik yılı özel yetenek sınavı, 10 Eylül Salı günü Ankara ve 13 Eylül Cuma günü Girne’de yapılacak.

04 Eylül 2019 Çarşamba 12:04
Gaü Drama Ve Oyunculuk Bölümü İçin Özel Yetenek Sınavı Yapılacak

Lefkoşa, 4 Eylül 19 : Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sahne Sanatları Yüksekokulu Drama ve Oyunculuk Bölümü 2019-2020 Akademik yılı özel yetenek sınavı, 10 Eylül Salı günü Ankara ve 13 Eylül Cuma günü Girne’de yapılacak.
Konuyla ilgili GAÜ Sahne Sanatları Yüksekokulu, Drama ve Oyunculuk Bölümü’nden yapılan açıklamada, Özel Yetenek Sınavının iki aşamada gerçekleştirileceği belirtildi. 
Buna göre birinci aşamada adaylar, bir komedi ve bir dram/tragedya olmak üzere iki tirad hazırlayacak, adaydan ayrıca bir şiir okuması ve şarkı söylemesi istenebilecek, seçtiği eser, yazarı, yazarın yaşadığı dönem ve diğer eserleri ile ilgili sorular sorulabilecek, doğaçlama ve temrinler yaptırılabilecek. 

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İkinci aşamada ise adayın müzik kulağı, beden koordinasyonu ve ritim duygusuna sahip olup olmadığı kontrol edilecek. Adaydan bir şiir okuması ve şarkı söylemesi istenecek. Adaya genel kültür ve mesleki formasyon düzeyini saptamaya yönelik sorular sorulacak. Aday ayrıca, gerek duyulduğu takdirde, sınavda jüri tarafından sınav günü verilecek bir kısa parçayı oynayacak. 
Son başvurusu Ankara için 9 Eylül; Girne için 12 Eylül olan sınavla ilgili detaylı bilgi droy.gau.edu.tr web adresi, leventsuner@gau.edu.tr mail adresi yada; 0(312) 418 35 30 – 40 numaralı telefonlardan alınabilir.
(DOĞ/ÖK)
 

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