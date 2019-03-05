Gaü’deki Yangın Söndürüldü

Lefkoşa, 5 Mart 19 (.): Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) Milenyum binasının dördüncü katındaki ofiste bu sabah çıkan ve sebebi henüz tespit edilemeyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürüldü.